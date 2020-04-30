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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Горках задержали 33-летнего местного жителя, который повредил несколько машин В судьбе следующего героя алкоголь сыграл свою роль. В Горках задержали 33-летнего местного жителя, который в изрядном подпитии повредил несколько машин. По...

В судьбе следующего героя алкоголь сыграл свою роль. В Горках задержали 33-летнего местного жителя, который в изрядном подпитии повредил несколько машин. По информации правоохранителей, мужчина возвращался из гостей под утро. В какой-то момент он стал бить ногами машины, которые попадались ему на пути.Буяна вскоре задержали. А эксперты смогли доказать, что следы обуви на авто принадлежат подозреваемому. Таким образом, он умудрился повредить "мерседес", "фольксваген" и "хендэ". Специалистам теперь предстоит установить сумму ущерба. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.