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В Витебском районе байкер выехал на встречку и врезался в отбойник

30.04.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла утром 28 апреля на дороге Р49 в Витебском районе, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

37-летний житель Витебска на Honda CBR600 на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в дорожный отбойник.

Мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в областную клиническую больницу.


Фото: ГАИ
 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла на дороге Р49 в Витебском районе
 
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