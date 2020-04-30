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В Витебском районе байкер выехал на встречку и врезался в отбойник
Источник материала: Tut.by
Авария произошла утром 28 апреля на дороге Р49 в Витебском районе,
37-летний житель Витебска на Honda CBR600 на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в дорожный отбойник.
Мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в областную клиническую больницу.
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Авария произошла на дороге Р49 в Витебском районе
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