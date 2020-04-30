Ради «снижения рисков ухудшения финансового состояния». С 1 мая меняются правила кредитования физлиц









Постановлением правления Нацбанка от 31 марта 2020 г. № 99 внесены изменения в Инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата. С 1 мая банк обязан предоставлять кредитополучателю по запросу, в том числе через системы дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере один раз в месяц бесплатно информацию о задолженности по кредитному договору по определенной форме, установленной инструкцией. Информация должна включать, в частности, сведения о задолженности по кредиту (основной долг), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах (неустойка, штраф, пеня).





Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. Такая норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии обязательств по кредитному договору приводит к возникновению просроченной задолженности.





При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, предварительно уведомив его об этом. При этом в кредитном договоре обязательно должно быть закреплено право кредитополучателя возвратить кредит в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления от банка.





В инструкции также закреплен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. То есть все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.





В новом постановлении Нацбанка установлены требования к определению среднемесячного дохода физлица. Банк может использовать либо заявительный принцип предоставления информации о доходах физлица, либо подтвержденную документально информацию.





При использовании банком заявительного принципа в зависимости от вида дохода в расчет включается наименьшая из следующих величин:





— величина дохода, указанная физлицом;





— номинальная начисленная зарплата работников по областям и Минску в зависимости от места жительства физлица;





— номинальная начисленная зарплата работников по видам экономической деятельности в зависимости от вида деятельности физлица;





— средний размер пенсий, назначенных в соответствии с законодательством;





— установленная банком величина дохода, не превышающая вышеперечисленные.







