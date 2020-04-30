ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подарки и скидки ветеранам подготовили организации Брестской области

30.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

Акции социальной направленности организовали в преддверии 75-й годовщины Великой Победы в объектах торговли и бытового обслуживания Брестской области.

Такие акции в регионе проводятся ежегодно. В этом году в них участвуют около сорока субъектов хозяйствования разных форм собственности во всех городах и районах области. В списке организаций, готовых предоставить льготы накануне Дня Победы, предприятия системы потребительской кооперации, имеющие разветвленную сеть торговых объектов в сельской местности, акционерные общества с долей государства, крупные компании-ритейлеры, магазины шаговой доступности и автолавки.

Организации предлагают различные преференции ветеранам, инвалидам, пенсионерам, а также членам семей погибших воинов и партизан, инвалидам с детства по последствиям войны, бывшим узникам концлагерей. В программах лояльности - скидки до 50% на бытовые услуги, отдельные виды товаров, а то и весь ассортимент, подарочные сертификаты, дисконтные карты, адресная помощь.

Так, в Пинске комбинат бытового обслуживания все виды парикмахерских услуг этим категориям граждан с 1 по 10 мая будет оказывать бесплатно, а в "Рембыттехнике" на безвозмездной основе отремонтируют бытовую технику. Березовское райпо 9 мая приглашает ветеранов на бесплатный обед в своем кафе "Старый город". Ивановское ЖКХ в мае-июне наполовину снизит стоимость услуг бань для ветеранов. Сеть магазинов "Алми" в Бресте, Барановичах и Пинске подготовила для участников войны "Фронтовые наборы" - подарки с продуктами первой необходимости.

В основном акции социальной направленности по предоставлению скидок на продовольственные и непродовольственные товары и услуги для ветеранов пройдут в мае. Многие организации продолжат их в июне-июле, приурочив ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и Дню Независимости.


БелТА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции социальной направленности организовали в преддверии 75-й годовщины Великой Победы в объектах торговли и бытового обслуживания Брестской области. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Условия по кредитам на жилье не изменились, но получить их стало сложнее. Обзор актуальных вариантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика