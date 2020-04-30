Условия по кредитам на жилье не изменились, но получить их стало сложнее. Обзор актуальных вариантов

Источник материала: Tut.by

В апреле банки ужесточили требования к кредитополучателям, а некоторые и вовсе приостановили выдачу кредитов на недвижимость. Тем не менее для тех, кто планировал приобретение или строительство жилья этой весной, вопрос кредитования остается актуальным. FINANCE.TUT.BY узнал, как изменилась стоимость кредитов за последний месяц, а также кто и на каких условиях еще сможет взять в займы у банка 100 тысяч рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре рассмотрены как кредиты на строительство, так и кредиты на приобретение жилья. Условие отбора: возможность получить кредит на общих условиях. Мы исключили льготные кредиты, кредиты с субсидией, а также кредиты, привязанные к определенному застройщику или агентству недвижимости.

Еще месяц назад кредит на недвижимость можно было оформить в семи банках. На данный момент их число уменьшилось до пяти: 7 апреля приостановил кредитование Франсабанк , а 14 апреля — Банк БелВЭБ .

Действующие условия оформления кредитов на покупку и строительство жилья указаны в таблице:

Банк, кредит Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос Обеспечение, отсрочка погашения основного долга; график погашения, комиссии Белинвестбанк, На строительство и приобретение жилой недвижимости 14,19% (1,455*СКО); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10% поручительство (при необходимости и залог); нет; дифференцированный платёж Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 14,19% (СР+5,44%); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10% при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог; 18 месяцев; на выбор; 26 р за договор поручительства, 50 р за договор о залоге Белагропромбанк, Кредит на финансирование недвижимости 14,19% (СР+5,44%); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10% 2 поручителя и залог; 6 месяцев; дифференцированный платёж; 25 р за договор поручительства, 50 р за договор о залоге Белгазпромбанк, Скоро новоселье (на покупку) 15,99% (СР+7,24%); при наличии гарантийного депозита — 14,19% (СР+5,44%); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 20% залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита; до 24 месяцев; дифференцированный платёж БПС-Сбербанк, Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» 19,99% (СР+11,24%); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог; нет; на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге

Банк, кредит Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос; обеспечение, отсрочка погашения основного долга; график погашения, комиссии Белинвестбанк, На строительство и приобретение жилой недвижимости 14,19% (1,455*СКО); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10%; поручительство (при необходимости и залог); нет; дифференцированный платёж Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 14,19% (СР+5,44%); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог; 18 месяцев; на выбор; 26 р за договор поручительства, 50 р за договор о залоге Белагропромбанк, Кредит на финансирование недвижимости 14,19% (СР+5,44%); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10%; 2 поручителя и залог; 6 месяцев; дифференцированный платёж; 25 р за договор поручительства, 50 р за договор о залоге Белгазпромбанк, Скоро новоселье (на покупку) 15,99% (СР+7,24%); при наличии гарантийного депозита — 14,19% (СР+5,44%); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 20%; залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита; до 24 месяцев; дифференцированный платёж БПС-Сбербанк, Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» 19,99% (СР+11,24%); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения; поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог; нет; на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге

Банки расположены в порядке увеличения процентной ставки на общих условиях.

Как видим, условия предоставления кредитов за последний месяц не изменились . Самые дешевые кредиты под 14,19% по-прежнему в Белинвестбанке , Белагропромбанке и Беларусбанке .

Ставки по кредитам привязаны к ставке рефинансирования или ставке по кредиту овернайт. Последний раз они изменялись 19 февраля. Это значит, что для «старых» клиентов, которые успели получить кредит под 12,07−12,32%, процент остался прежним.

Обратите внимание, что в Белагропромбанке , Беларусбанке и Белгазпромбанке есть возможность отложить выплату основного долга на 6−24 месяца. В обязательный платеж по кредиту на этот период буду включены только проценты.

Выбрать аннуитетный график погашения кредита можно в двух банках: Беларусбанке и БПС-Сбербанке . Особенность аннуитета не только в одинаковом платеже в течение всего времени пользования кредитом, но и в обязательной уплате всех предусмотренных договором процентов. Независимо от того, погашался кредит досрочно или нет.

Ключевые изменения этого месяца — в том, как банки стали оценивать кредитоспособность заемщиков. В этом обзоре мы решили «прицениться» и узнать, кто в текущих экономических условиях сможет получить кредит на 100 тысяч рублей (в районе 40 тысяч долларов в эквиваленте).

В таблице указан необходимый доход кредитополучателей: мы рассмотрели отдельно требования к наемным сотрудникам и ИП. А также условия, время рассмотрения заявки на кредит и скорость перечисления денег продавцу.

Банк Зарплата; совокупный доход; условия для ИП; ограничения по возрасту Максимальный платеж; переплата при 100 тыс BYN на 20 лет Рассмотрение заявки без договора с продавцом; срок рассмотрения документов; срок перечисления денежных средств Белинвестбанк 2500 BYN (одного) и 3200 BYN (двух); да, близких родственников, но не более 50% от расчётного дохода; банк учитывает 25% от выручки — 10 400 BYN для ИП; до 70 лет на момент погашения кредита; 1620 BYN; 141 000 BYN Нет; 7−10 дней; на следующий день после заключения кредитного договора Беларусбанк 2336 BYN; да, близких родственников; совпадают; без ограничений; 1635 BYN; 152 543 BYN Да; 3−4 рабочих дня; в течение 30 календарных дней Белагропромбанк 10 500 BYN; нет; совпадают; не пенсионного возраста; 1653 BYN; 141 700 BYN да; 30 рабочих дней; в течение 15 календарных дней Белгазпромбанк 1325 BYN; нет; совпадают; до 64 лет на момент выдачи кредита; 1749 BYN; 160 566 BYN Возможна с предварительным договором; до 5 рабочих дней; на следующий день после заключения кредитного договора БПС-Сбербанк не менее 3200 BYN, зависит от возраста; да, близких родственников; совпадают; до 75 лет на момент погашения кредита; 2084 BYN; 199 067 BYN Да; до 3 рабочих дней; согласно договору с продавцом (в том числе на следующий день)

Банк Зарплата; совокупный доход; условия для ИП; ограничения по возрасту Максимальный платеж; переплата при 100 тыс BYN на 20 лет Рассмотрение заявки без договора с продавцом; срок рассмотрения документов; срок перечисления денежных средств Белинвест-банк 2500 BYN (одного) и 3200 BYN (двух); да, близких родственников, но не более 50% от расчётного дохода; банк учитывает 25% от выручки — 10 400 BYN для ИП; до 70 лет на момент погашения кредита; 1620 BYN; 141 000 BYN Нет; 7−10 дней; на следующий день после заключения кредитного договора Беларусбанк 2336 BYN; да, близких родственников; совпадают; без ограничений; 1635 BYN; 152 543 BYN Да; 3−4 рабочих дня; в течение 30 календарных дней Белагропром-банк 10 500 BYN; нет; совпадают; не пенсионного возраста; 1653 BYN; 141 700 BYN да; 30 рабочих дней; в течение 15 календарных дней Белгазпром-банк 1325 BYN; нет; совпадают; до 64 лет на момент выдачи кредита; 1749 BYN; 160 566 BYN Возможна с предварительным договором; до 5 рабочих дней; на следующий день после заключения кредитного договора БПС-Сбербанк не менее 3200 BYN, зависит от возраста; да, близких родственников; совпадают; до 75 лет на момент погашения кредита; 2084 BYN; 199 067 BYN Да; до 3 рабочих дней; согласно договору с продавцом (в том числе на следующий день)

Где получить кредит проще

Повысить свою кредитоспособность, добавив в совокупный доход близкого родственника, возможно во всех банках, кроме Белагропромбанка и Белгазпромбанка ;

и ; Дополнительное условие в Белинвестбанке — не менее 50% из необходимой суммы совокупного дохода должен составить доход того, на кого оформляется кредит;

— не менее 50% из необходимой суммы совокупного дохода должен составить доход того, на кого оформляется кредит; Если вам или вашим поручителям более 50−55 лет, то взять кредит на максимальные 20 лет проще всего в Беларусбанке ;

; Кредитоспособность поручителей оценивается аналогично кредитоспособности заявителя: примерно такой же совокупный доход должны будут продемонстрировать поручители по кредиту;

Самые лояльные условия для индивидуальных предпринимателей — в Беларусбанке и Белгазпромбанке . Здесь требования к зарплате наемного сотрудника и чистому доходу ИП не отличаются и являются самыми доступными;

и . Здесь требования к зарплате наемного сотрудника и чистому доходу ИП не отличаются и являются самыми доступными; Для сотрудника в найме минимальный порог совокупного дохода составит 1325 BYN. Столько необходимо зарабатывать, чтобы взять кредит на недвижимость в Белгазпромбанке ;

; Все банки за исключением Белинвестбанка рассмотрят заявку на кредит без заключенного договора с продавцом. В Белгазпромбанке достаточно предоставить предварительный договор;

рассмотрят заявку на кредит без заключенного договора с продавцом. В достаточно предоставить предварительный договор; Быстрее всего рассматриваются заявки в БПС-Сбербанке и Беларусбанке . Дольше всего будет принимать решение Белагропромбанк — до 30 дней;

и . Дольше всего будет принимать решение Белагропромбанк — до 30 дней; Все банки, за исключением Беларусбанка (30 дней) и Белагропромбанка (15 дней) перечисляют деньги на счет продавца на следующий день после подписания кредитного договора.