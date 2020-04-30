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Футбол. В финале Кубка Беларуси сыграют БАТЭ и брестское "Динамо"

30.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В финале Кубка Беларуси по футболу сыграют БАТЭ и брестское "Динамо".

Борисовчане прошли в полуфинале мозырскую "Славию" — 0:1 в гостях и 2:0 дома, а динамовцы — солигорский "Шахтёр" — 2:0 дома и 2:4 в гостях.

Финальный поединок намечен на 24 мая, он пройдёт на столичном стадионе "Динамо".

Вылет из розыгрыша "Славии" обрадовал минское "Динамо" — четвёртая команда прошедшего чемпионата получила путёвку в Лигу Европы.
 
 
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В финале Кубка Беларуси по футболу сыграют БАТЭ и брестское "Динамо".
 
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