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Футбол. В финале Кубка Беларуси сыграют БАТЭ и брестское "Динамо"
Источник материала: Партизан
В финале Кубка Беларуси по футболу сыграют БАТЭ и брестское "Динамо".
Борисовчане прошли в полуфинале мозырскую "Славию" — 0:1 в гостях и 2:0 дома, а динамовцы — солигорский "Шахтёр" — 2:0 дома и 2:4 в гостях.
Финальный поединок намечен на 24 мая, он пройдёт на столичном стадионе "Динамо".
Вылет из розыгрыша "Славии" обрадовал минское "Динамо" — четвёртая команда прошедшего чемпионата получила путёвку в Лигу Европы.
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В финале Кубка Беларуси по футболу сыграют БАТЭ и брестское "Динамо".
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