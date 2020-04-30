Борисовчане прошли в полуфинале мозырскую "Славию" — 0:1 в гостях и 2:0 дома, а динамовцы — солигорский "Шахтёр" — 2:0 дома и 2:4 в гостях.





Финальный поединок намечен на 24 мая, он пройдёт на столичном стадионе "Динамо".





Вылет из розыгрыша "Славии" обрадовал минское "Динамо" — четвёртая команда прошедшего чемпионата получила путёвку в Лигу Европы.