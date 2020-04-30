Дубровенцы на субботнике

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В минувшую субботу жители Дубровенского района приняли участие в республиканском субботнике.







Кто-то трудился на своих рабочих местах, кто-то наводил порядок на закре­пленных территориях, кто-то высаживал деревья. Например, в парке Липки было высажено 70 молодых дубочков. Продолжались работы по ремонту памятников и благоустройству мест воинских захоронений. Работники УП ЖКХ «Дубровно-­Коммунальник» занимались покраской отбойников на мосту через реку Днепр, убирали свалки, зачищали места сбора мусора на гражданских кладбищах и полигонах ТБО. Кроме этого, в городе Дубровно проводили дезинфекцию автобусных оста­новок, детских площадок и других мест общего пользования.







Многие работы по наведению порядка продолжаются и на этой неделе, чтобы город был чист и ухожен.

Светлана ШУРПАКОВА