ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дубровенцы на субботнике

30.04.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы на субботнике

В минувшую субботу жители Дубровенского района приняли участие в республиканском субботнике.


Дубровенцы на субботнике

Кто-то трудился на своих рабочих местах, кто-то наводил порядок на закре­пленных территориях, кто-то высаживал деревья. Например, в парке Липки было высажено 70 молодых дубочков. Продолжались работы по ремонту памятников и благоустройству мест воинских захоронений. Работники УП ЖКХ «Дубровно-­Коммунальник» занимались покраской отбойников на мосту через реку Днепр, убирали свалки, зачищали места сбора мусора на гражданских кладбищах и полигонах ТБО. Кроме этого, в городе Дубровно проводили дезинфекцию автобусных оста­новок, детских площадок и других мест общего пользования.


Дубровенцы на субботнике

Многие работы по наведению порядка продолжаются и на этой неделе, чтобы город был чист и ухожен.

 Светлана ШУРПАКОВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу жители Дубровенского района приняли участие в республиканском субботнике. Кто-то трудился на своих рабочих местах, кто-то наводил порядок
 
Новости дня
Новости разные
 
Над ProStore нависла серьезная угроза покинуть ТРЦ Arena City возле Дроздов. Решение суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика