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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан
Источник материала: ОНТ
Коммунальные, жилищные, дорожные – с любыми актуальными вопросами можно напрямую обратиться к представителям власти. Администрация Президента продолжает выездные приёмы. Услышать каждого и помочь – этого от чиновников требует и Глава государства.
Обращения граждан накануне принимал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Чтобы не откладывать проблемы, а сразу их решать, к работе подключились глава Гродно и все его заместители. Благоустройство дворов, прокладка канализации, ремонт домов и дорог – за два часа поступило около двух десятков обращений. Спрашивали и об актуальном.
Практика проведения прямых линий продолжится. Так, сегодня на связь по телефону с жителями Гродненской области выйдут депутаты Палаты представителей.
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Коммунальные, жилищные, дорожные – с любыми актуальными вопросами можно напрямую обратиться к представителям власти. Администрация Президента продолжает...
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