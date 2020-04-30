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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан

30.04.2020 08:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан

Коммунальные, жилищные, дорожные – с любыми актуальными вопросами можно напрямую обратиться к представителям власти. Администрация Президента продолжает выездные приёмыУслышать каждого и помочь – этого от чиновников требует и Глава государства.

Обращения граждан накануне принимал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Чтобы не откладывать проблемы, а сразу их решать, к работе подключились глава Гродно и все его заместители. Благоустройство дворов, прокладка канализации, ремонт домов и дорог – за два часа поступило около двух десятков обращений. Спрашивали и об актуальном.

Иван Лавринович, помощник Президента – инспектор по Гродненской области: «Что касается пандемии – меньше эмоций, больше здравого смысла. Меньше паники, больше конкретных дел. Соблюдать нужно инструкции, то, что делает медицина. Власть должна заниматься своим делом.   Медицина должна лечить людей, а мы – организационные вопросы, помочь им, чтобы в этих вопросах минимизировать шероховатости». 

Практика проведения прямых линий продолжится. Так, сегодня на связь по телефону с жителями Гродненской области выйдут депутаты Палаты представителей. 

 

 

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Теги: Гродно
 
 
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Коммунальные, жилищные, дорожные – с любыми актуальными вопросами можно напрямую обратиться к представителям власти. Администрация Президента продолжает...
 
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