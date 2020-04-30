Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Такое решение, говорится в указе главы РПЦ МП, принято в связи с «публичным оскорблением памяти» почившего настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.





«А также учитывая ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя», — пишет Кирилл о. Андрею.





Запрет в служении будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу Кураева не вынесет епархиальный церковный суд.





Накануне в соцсетях распространялись сведения о сборе подписей под петицией радикальной «православной общественности» за запрет Кураева.





Как напоминает обозреватель Портала «Credo.Press», Кураев сыграл решающую роль в обеспечении пиар-подготовки к избранию Кирилла Патриархом РПЦ МП в конце 2008-го - начале 2009-го годов, и в знак благодарности уже в апреле 2009 года был возведён в сан протодиакона. В опалу у Кирилла он попал в конце 2013 года, после начала кампании по разоблачению «голубого лобби» в руководстве Московской патриархии, когда Кураев, в частности, опубликовал сведения о самом Кирилле и его покойном наставнике Никодиме (Ротове). О. Андрей был тогда уволен из Московской духовной академии, а затем и из МГУ. Однако он имел высоких покровителей, что обеспечивало ему определенную степень неприкосновенности.