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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

30.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Патриарх Кирилл (Гундяев) запретил в служении протодиакона Андрея Кураева, сообщает «Медуза».

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Такое решение, говорится в указе главы РПЦ МП, принято в связи с «публичным оскорблением памяти» почившего настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.

«А также учитывая ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя», — пишет Кирилл о. Андрею.

Запрет в служении будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу Кураева не вынесет епархиальный церковный суд.

Накануне в соцсетях распространялись сведения о сборе подписей под петицией радикальной «православной общественности» за запрет Кураева.

Как напоминает обозреватель Портала «Credo.Press», Кураев сыграл решающую роль в обеспечении пиар-подготовки к избранию Кирилла Патриархом РПЦ МП в конце 2008-го - начале 2009-го годов, и в знак благодарности уже в апреле 2009 года был возведён в сан протодиакона. В опалу у Кирилла он попал в конце 2013 года, после начала кампании по разоблачению «голубого лобби» в руководстве Московской патриархии, когда Кураев, в частности, опубликовал сведения о самом Кирилле и его покойном наставнике Никодиме (Ротове). О. Андрей был тогда уволен из Московской духовной академии, а затем и из МГУ. Однако он имел высоких покровителей, что обеспечивало ему определенную степень неприкосновенности.
 
 
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Патриарх Кирилл (Гундяев) запретил в служении протодиакона Андрея Кураева, сообщает «Медуза».
 
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