Чек-лист: сколько сериалов из топ-20 вы смотрели?

Источник материала: Tut.by

Впереди — еще одна «пачка» выходных, пусть и не для школьников . Если у вас все-таки есть в распоряжении три свободных дня, предлагаем сегодня проверить, что вы уже видели из самых топовых сериалов мира. Поняли нашу логику, да? Время закрывать пробелы.

Мы взяли список лучших сериалов с «Кинопоиска», однако заменили мультфильмы для детей на некоторые шоу, которые не были упомянуты в топ-20 «Кинопоиска», но вошли в топ-20 на IMDb. На обоих сайтах рейтинг составляется с помощью голосования зрителей.