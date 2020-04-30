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Чек-лист: сколько сериалов из топ-20 вы смотрели?
Источник материала: Tut.by
Впереди — еще одна «пачка» выходных, пусть и
Мы взяли список лучших сериалов с «Кинопоиска», однако заменили мультфильмы для детей на некоторые шоу, которые не были упомянуты в топ-20 «Кинопоиска», но вошли в топ-20 на IMDb. На обоих сайтах рейтинг составляется с помощью голосования зрителей.
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Представляем вам чек-лист, который поможет проверить, смотрели ли вы топ-20 лучших сериалов в мире по версии пользователей «Кинопоиска» и IMDb.
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