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Чек-лист: сколько сериалов из топ-20 вы смотрели?

30.04.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впереди — еще одна «пачка» выходных, пусть и не для школьников. Если у вас все-таки есть в распоряжении три свободных дня, предлагаем сегодня проверить, что вы уже видели из самых топовых сериалов мира. Поняли нашу логику, да? Время закрывать пробелы.

Мы взяли список лучших сериалов с «Кинопоиска», однако заменили мультфильмы для детей на некоторые шоу, которые не были упомянуты в топ-20 «Кинопоиска», но вошли в топ-20 на IMDb. На обоих сайтах рейтинг составляется с помощью голосования зрителей.

Пока нет настроения для сериалов? Оставайтесь с нами

 
 
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Представляем вам чек-лист, который поможет проверить, смотрели ли вы топ-20 лучших сериалов в мире по версии пользователей «Кинопоиска» и IMDb.
 
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