Полторы сотни рассказов детей Великой Отечественной собрали в книге «Голоса детей войны»

Источник материала: Вороновская газета





75-летию Великой Победы и 80-летию образования Гродненского района. В минувшем году увидели свет сборники «Сохранение памяти о малой Родине – через судьбы простых людей» и «Беларусь помнит. Женское лицо Победы». Вышедшая недавно из печати книга «Голоса детей войны» содержит около 150 воспоминаний и рассказов тех и о тех, на долю которых выпало нелегкое военное и послевоенное время. У детей войны – разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства и память о сложном и вместе с тем героическом периоде в жизни своего региона и всей страны. Они были свидетелями злодеяний фашистских захватчиков, не понаслышке узнали, что такое голод, рано повзрослев, трудились наравне со взрослыми, участвовали во всенародном деле возрождения родной страны в послевоенное время, успевая учится и работать. Это очередная инициатива Гродненской районной организации «Надежда» Белорусского союза женщин, тринадцатая книга из изданных ею за десять лет и третья из серии, посвященнойи 80-летию образования Гродненского района. В минувшем году увидели свет сборники «Сохранение памяти о малой Родине – через судьбы простых людей» и «Беларусь помнит. Женское лицо Победы». Вышедшая недавно из печати книга «Голоса детей войны» содержит около 150 воспоминаний и рассказов тех и о тех, на долю которых выпало нелегкое военное и послевоенное время. У детей войны – разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства и память о сложном и вместе с тем героическом периоде в жизни своего региона и всей страны. Они были свидетелями злодеяний фашистских захватчиков, не понаслышке узнали, что такое голод, рано повзрослев, трудились наравне со взрослыми, участвовали во всенародном деле возрождения родной страны в послевоенное время, успевая учится и работать.

– Идея написать такую книгу пришла, когда мы начали реализовывать проект «Детство, опаленное войной». На территории четырех сельских советов были созданы сообщества «Дети войны», активисты районной женской организации, наши волонтеры, педагоги, учащиеся школ, библиотекари стали встречаться с представителями старшего поколения и записывать их воспоминания, – рассказывает председатель «Надежды» Лилия Кашенкова. – Идея женской организации нашла широкую поддержку и в итоге мы охватили весь район. Много поработали педагоги и ребята Свислочской, Ратичской, Путришковской, Лойковской, Поречской, Одельской, Головачской, Житомлянской, Скидельских школ, Скидельского сельскохозяйственного лицея. Очень трогательно написаны воспоминания бывших учеников о своих учителях, которые работали в школах района в послевоенное время Михаиле Ивановиче Макарчуке, Татьяне Владимировне Николаевой, Розе Моисеевне Гаврилюк и многих других.

В книге представлены уникальные фотографии первых послевоенных лет, которые дополняют живое представление о непростом времени, людях и судьбах. В общее повествование гармонично входят воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

– Страница истории о “детях войны” станет важным вкладом в сохранение исторической и семейной памяти, – отмечает Лилия Кашенкова. – Книга издана на членские взносы членов нашей женской организации и благотворительные поступления. В дни празднования 75-летия Великой Победы она будет вручена тем, о ком повествует, а также передана в библиотеки Гродненского района.



