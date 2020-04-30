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Смертельная мода. «Профессиональные» отравления, переломы, увечья модниц прошлых столетий
Источник материала: Tut.by
Сегодня под словосочетанием «жертва моды» мы подразумеваем человека, который без разбора следует всем современным тенденциям, тратит неимоверные суммы денег на обновки и готов с вечера занимать очередь у магазина, чтобы первым купить новенький айфон.
А некоторое время назад все было намного прагматичнее: fashion-потерпевшим имел право называться тот, кто приобрел серьезные увечья или вовсе лишился жизни. О самых популярных видах смертельного увлечения модой наш новый материал.
Обувь, которая калечит
В XIX веке нормой считалось шить прямые туфли, конструкция которых совершенно не учитывала зеркальную симметричность стоп.
То, что левая и правая туфельки были одинаковыми, экономило сапожникам время — им требовалась лишь одна мерка, чтобы изготовить пару, но она деформировала стопы.
Стремясь соответствовать идеалу красоты, который требовал изящности и миниатюрности женской ножки, некоторые утягивали пальцы ног повязками — почти что корсетами для ног. Все это сказывалось на походке, а соответственно, и на позвоночнике.
Справедливости ради отметим: и сегодня обувь несет определенную опасность жизни модниц. В 1999 году в результате перелома черепной коробки скончалась воспитательница из Японии, которая несколькими часами ранее упала с туфель на высокой пробковой подошве.
Зараженные юбки
Мода на юбки с шлейфом в 19 веке способствовала развитию инфекционных заболеваний. Женщины подметали ими улицы и приносили в дом разного рода бактерии. В это время тротуары были покрыты экскрементами собак и лошадей, плевками, мокротой и прочей гадостью.
Медики были категорически против юбок, «от которых разит навозом, уриной и патогенными микробами». В качестве рекомендации они призывали женщин выбирать юбки покороче. Однако моралисты были категорически против: короткие юбки приличная девушка носить не станет.
В 1900 году американский юмористический журнал Puck опубликовал рисунок, где горничная чистит шлейф своей хозяйки, вернувшейся с променада. Она брезгливо отворачивается от шлейфа, ведь чистить его совсем небезопасно. В воздух поднимаются густые облака инфекционной пыли, усеянные подписями: «бактерии, микробы», «тифозная лихорадка», «чахотка» и «инфлюэнца». Сама Смерть нависает над прислугой и детьми.
Ядовитые технологии
В конце 19 века каждый уважающий себя модник был обязан иметь несколько шляп. Их количество и модель заботили фэшиониста того времени больше, нежели процесс их изготовления. Для того чтобы сделать шляпу, сперва необходимо было жесткую низкосортную кроличью или заячью шерсть превратить в податливый фетр. В этом могла помочь ртуть. Уже тогда знали, что использовать ее вредно для здоровья, но это было экономически выгодно.
В отличие от проходящих шляпных тенденций, ртуть устойчива. Попав один раз в организм шляпника, материал или в почву, ртуть оставалась там навсегда. Дошедшие до наших дней головные уборы из пухового фетра все еще представляют угрозу здоровью.
В дерматологическом музее при больнице Сен-Луи в Париже вниманию посетителей представлены натуралистичные восковые слепки кожных заболеваний. Так, слепок № 1096 показывает как выглядела кисть двадцатипятилетнего шляпника с профессиональным заболеванием 19 века — «изменение ногтей, вызванное раствором ртути в азотной кислоте».
Кроме того, ртуть влияла и на психику.
Образ Безумного шляпника из сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес» совсем не случаен. В медицинской литературе этот недуг назывался «ртутный эретизм», что проявлялось в следующих симптомах: «Больного легко расстроить и смутить, он теряет радость жизни и живет в постоянном страхе потерять работу. В присутствии посторонних он теряет самообладание».
Ядовитые пигменты
В конце 18 века в Европе в моду вошел зеленый цвет, однако сделать идеальный зеленый краситель было довольно сложно: оттенок каждый раз получался разным. В 1770 году немецко-шведский ученый Карл Вильгельм Шееле добился красивейшего благородного зеленого цвета, смешав в растворе медного купороса калий и белый мышьяк. Позже за свой удивительный цвет полученный краситель стал называться «Парижский зеленый» и являлся своего рода символом богатства и роскоши.
«Парижский зеленый» стали использовать буквально везде: для покраски одежды, украшения блюд, рисунков на детских игрушках. Особо богатые люди даже красили им стены. Правда, потом их начинали мучить частые головные боли, тошнота, головокружение, а кожу покрывали язвы и струпья. Причиной всему — ядовитый краситель, к которому современный человек и близко не подойдет.
Столетием позже, когда люди осознали весь вред мышьяка, были взяты пробы с диадем, украшенных живыми цветами, вымоченными в растворе мышьяка. Парижские модницы очень любили надевать такие украшения во время выходов в свет. Оказалось, что одна диадема содержит количество яда, способное убить 20 человек.
И если вы думаете, что история с ядами — тема давно минувших дней, то к большому сожалению, вы ошибаетесь. Еще в первой половине 20 века люди теряли зрение и даже жизнь из-за окрашивания волос и ресниц. Некоторые из опасных компонентов до сих пор используются при изготовлении красок для волос.
Законодательство того времени не могло запретить использование вредного красильного вещества, так как его производитель не давал никаких ложных обещаний по лечебному действию. Из-за этого «едко щелочное средство для красоты» стояло на витринах США вплоть до 1936 года.
Опасный крой
Одна из самых известных модных смертей постигла американскую танцовщицу Айседору Дункан. В 1927 году она села на пассажирское сиденье спортивного автомобиля, изящно перекинув длинный шелковый шарф со свойственной ей театральностью, и воскликнула: «Прощайте, друзья, я отправляюсь к славе!». Машина тронулась, свободный конец шарфа запутался в колесе, через мгновение Айседора была мертва.
Но это был далеко не первый и не единственный случай, когда предмет гардероба способствовал нанесению увечий или влек за собой смерть.
Один из ярких примеров опасной моды — «хромая юбка». В медицинских статьях 19 века шла речь о вреде от ношения тесных корсетов и узкой обуви, а вот советов, как беречь ноги, никто не давал. Поэтому тренд на юбки, которые из-за своего кроя вынуждали владелицу семенить, пришелся дамам по вкусу.
Предтечей такой моды стала госпожа Берг, которая была первой женщиной — пассажиром аэроплана. Она провела в воздухе чуть более двух минут и в целях безопасности перевязала подол своей юбки бечевкой. Ее хромающая походка после приземления по легенде вдохновила парижского модельера на создание новой мучительницы женщин — «хромой юбки».
Пик популярности таких юбок пришелся на 1910−1914 годы, именно тогда и зафиксированы трагические случаи их ношения. В сентябре 1910 г. на ипподроме Шантильи недалеко от Парижа нестреноженная лошадь понесла и врезалась в толпу зрителей. Все успели убежать, кроме женщины, одетой в "хромую" юбку. Она упала, волосы запутались в подкове и лошадь протащила ее за собой несколько метров. В результате женщина скончалась от множественных переломов костей черепа.
Через год восемнадцатилетняя Ида Гойетт шла через канал Эри по мосту, при очередном шаге она запнулась о юбку и, не сумев удержать равновесие, перевалилась через низкие перила. Она утонула, прежде чем подоспела подмога.
Появление общественного транспорта также подлило масло в огонь. Девушки пытались догнать заветный трамвай, падали, ломали руки и ноги. Вопрос стоял настолько остро, что производители трамваев были вынуждены выпустить новую модель для обладательниц узких юбок. В них двери находились по центру и отсутствовали ступеньки.
Огнеопасные ткани
Платье из струящегося белого хлопка и пышные кринолины были настоящей мечтой всех женщин, живших в конце 18 — начале 19 века.
Но подвох в том, что эти «принцессные» платья имели удивительную горючесть и вспыхивали пламенем буквально от одной искры. Учитывая пышность одежды той эпохи и свечное освещение, было лишь вопросом времени, когда кто-то из гостей, находящихся в тесном зале, загорится.
Особенно шокировал Европу случай, когда в 1844 году британская балерина Клара Вебстер, выступая на сцене перед огромным зрительским залом, слишком близко подошла к освещавшим сцену огням. Пламя сразу же перекинулось на платье. Спасти Клару Вебстер не удалось.
Не меньше пожаров происходило и в жилых домах. В книге М. де Пурвиля «О пожарах и средствах их предотвращения» целая глава отводится «пожиранию одежды огнем». В ней поименно перечислены знаменитые жертвы кринолинов. Один из самых трагичных случаев описан так: «Юная бунтарка, восемнадцатилетняя эрцгерцогиня Матильда, одетая в легкое платье, неспешно курила, когда в комнату зашел строгий отец. Матильда спрятала за спиной неподобающую девушке сигарету и сгорела на глазах у всей семьи».
Конечно, оглядываясь в прошлое, носить на себе всю таблицу Менделеева и подвергать себя смертельной опасности из-за кроя одежды кажется несусветной глупостью. Но единственное, что остается: надеяться, что современные тенденции не станут для наших потомков предметом для аналогичной статьи.
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Fashion-потерпевшим некоторое время назад имел право называться тот, кто приобрел серьезные увечья или вовсе лишился жизни. О самых популярных видах смертельного...
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