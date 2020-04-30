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Так мало людей в Беларуси не было со времён Брежнева

30.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный статистический комитет опубликовал последние данные о численности населения нашей страны.

На 1 апреля 2020 года она составляла 9 млн 397,8 тысячи человек. Белстат подчёркивает, что это предварительные данные. Они получены "с учётом результатов переписи населения 2019 года", передает "Еврорадио".

Хуже ситуация в Беларуси была в далёком 1976 году, когда в республике насчитывалось 9 млн 360,5 тысячи жителей.

На начало 2020-го население нашей страны составляло 9 млн 408,4 тысячи человек. Получается, что за три месяца белорусов стало меньше на 10 600.
 
 
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Национальный статистический комитет опубликовал последние данные о численности населения нашей страны.
 
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