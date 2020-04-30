Так мало людей в Беларуси не было со времён Брежнева

"Еврорадио" . На 1 апреля 2020 года она составляла 9 млн 397,8 тысячи человек. Белстат подчёркивает, что это предварительные данные. Они получены "с учётом результатов переписи населения 2019 года", передает





Хуже ситуация в Беларуси была в далёком 1976 году, когда в республике насчитывалось 9 млн 360,5 тысячи жителей.





На начало 2020-го население нашей страны составляло 9 млн 408,4 тысячи человек. Получается, что за три месяца белорусов стало меньше на 10 600.