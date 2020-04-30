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Звания "Человек года Брестчины" удостоены 16 человек

30.04.2020 08:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский облисполком принял решение о присвоении почетного звания "Человек года Брестчины" по итогам работы за 2019 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

В списке ежегодного областного конкурса 16 номинаций. Среди лауреатов - представители различных сфер деятельности: специалисты, руководители предприятий, общественные деятели, внесшие большой личный вклад в социально-экономическое развитие области. В большинстве своем это известные в регионе люди, которые добились высоких достижений в труде, получили признание общества.

Так, почетного звания в области промышленности удостоен генеральный директор Брестского мясокомбината Павел Буховецкий, в агропромышленном комплексе - директор сельхозпредприятия "Молодово-Агро" Ивановского района Степан Халько, в области строительства - генеральный директор ОАО "Березастройматериалы" Александр Побожный. Лучшими в своих номинациях признаны главный врач областного психоневрологического диспансера Николай Скаскевич, начальник Ляховичского РОВД Андрей Студеничник, директор Леснянского дома-интерната для престарелых и инвалидов Ярослав Белоокий, директор Лунинецкого лесхоза Вячеслав Торчик.

В числе лауреатов также директор СООО "Бонше" Вячеслав Турбин, председатель Брестской городской организации ветеранов Мария Гладун, директор Молотковичской вспомогательной школы-интерната Пинского района Вячеслав Изотов, руководитель образцового ансамбля бального танца "Фиеста" Барановичского ГДК Елена Фомина и другие. Каждому из награжденных из областного бюджета будет выделено денежное вознаграждение в размере 50 базовых величин (1 БВ - Br27).

Впервые конкурс "Человек года" в Брестской области прошел в 1999 году. За это время почетного звания удостоились 315 жителей региона.

 
 
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  Брестский облисполком принял решение о присвоении почетного звания "Человек года Брестчины" по итогам работы за 2019 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном...
 
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