Артем Милевский — болельщику: учи своих клоунов!









29 апреля команда из города над Бугом, выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0, уступила солигорскому "Шахтеру" — 2:4. "Динамо" вышло в финал турнира лишь за счет правила выездного гола.





"Будет, что вспомнить, Серега [обращается к Cергею Лапицкому — тренеру-реабилитологу]! Еще один большой финал для меня и Бреста", — написал Милевский в инстаграм-аккаунте.





В комментарии пришел подписчик: "Дизайнер костюма красавчик — продумал штаны на такие случаи, как во втором тайме в Солигорске".





"Кто в финале клоун?" — ответил нападающий.





"Неправильно знаки препинания расставил, Артем. Правильно так: "Кто в финале??? Клоун", — заметил комментатор.





"Учи своих клоунов", — завершил диалог Милевский.



