|
Артем Милевский — болельщику: учи своих клоунов!
Источник материала: Партизан
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский после выхода в финал Кубка Беларуси вступил в дискуссию с с подписчиком на его аккаунт в социальной сети инстаграм.
29 апреля команда из города над Бугом, выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0, уступила солигорскому "Шахтеру" — 2:4. "Динамо" вышло в финал турнира лишь за счет правила выездного гола.
"Будет, что вспомнить, Серега [обращается к Cергею Лапицкому — тренеру-реабилитологу]! Еще один большой финал для меня и Бреста", — написал Милевский в инстаграм-аккаунте.
В комментарии пришел подписчик: "Дизайнер костюма красавчик — продумал штаны на такие случаи, как во втором тайме в Солигорске".
"Кто в финале клоун?" — ответил нападающий.
"Неправильно знаки препинания расставил, Артем. Правильно так: "Кто в финале??? Клоун", — заметил комментатор.
"Учи своих клоунов", — завершил диалог Милевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский после выхода в финал Кубка Беларуси вступил в дискуссию с с подписчиком на его аккаунт в социальной сети...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)