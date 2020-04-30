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Артем Милевский — болельщику: учи своих клоунов!

30.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский после выхода в финал Кубка Беларуси вступил в дискуссию с с подписчиком на его аккаунт в социальной сети инстаграм.



29 апреля команда из города над Бугом, выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0, уступила солигорскому "Шахтеру" — 2:4. "Динамо" вышло в финал турнира лишь за счет правила выездного гола.

"Будет, что вспомнить, Серега [обращается к Cергею Лапицкому — тренеру-реабилитологу]! Еще один большой финал для меня и Бреста", — написал Милевский в инстаграм-аккаунте.

В комментарии пришел подписчик: "Дизайнер костюма красавчик — продумал штаны на такие случаи, как во втором тайме в Солигорске".

"Кто в финале клоун?" — ответил нападающий.

"Неправильно знаки препинания расставил, Артем. Правильно так: "Кто в финале??? Клоун", — заметил комментатор.

"Учи своих клоунов", — завершил диалог Милевский.
 
Теги: Брест
 
 
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Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский после выхода в финал Кубка Беларуси вступил в дискуссию с с подписчиком на его аккаунт в социальной сети...
 
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