Этим летом на рынке ТС появится кросс-хэтчбек Kia XCeed

Источник материала: Tut.by

Российское представительство Kia озвучило сроки начала продаж «пятидверки» XCeed, не так давно на который был получен сертификат .





Новый «паркетник», который дополнит нынешнее семейство Ceed, у дилеров появится в июне и будет доступен с двумя бензиновыми турбодвигателями T-GDI объемом 1,4 л (140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента) и 1,6 л (200 сил и 265 Нм). В паре с любым из этих моторов будет работать 7-ступенчатый «робот», привод у всех XCeed — на переднюю ось.





От базового хэтчбека XCeed отличается не только пластиковым обвесом по всему периметру и увеличенным на 42 мм дорожным просветом. «Паркетник» получил более динамичную внешность с оригинальными бамперами, оптикой, радиаторной решеткой и ниспадающей линией крыши

Более подробная информация о комплектациях и ценах XCeed российский офис Kia озвучит ближе к моменту начала продаж новинки.