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Крупный пожар произошел в Южной Корее: около 40 человек погибли

30.04.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупный пожар произошел в Южной Корее: около 40 человек погибли

Жертвами крупного пожара на стройплощадке недалеко от Сеула стали около 40 человек. Ещё больше десятка пострадавших с ожогами – в больницах. И эти цифры могут быть не окончательными.  

До сих пор неизвестно местонахождение всех, кто работал на объекте. По предварительным данным, к трагедии мог привести взрыв газа при строительных работах. Огонь быстро охватил всё здание, и люди просто не успели эвакуироваться. Чтобы потушить пожар, спасателям понадобилось больше пяти часов. 

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Жертвами крупного пожара на стройплощадке недалеко от Сеула стали около 40 человек. Ещё больше десятка пострадавших с ожогами – в больницах. И эти цифры могут быть...
 
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