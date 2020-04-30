Крупный пожар произошел в Южной Корее: около 40 человек погибли

Источник материала: ОНТ

Жертвами крупного пожара на стройплощадке недалеко от Сеула стали около 40 человек. Ещё больше десятка пострадавших с ожогами – в больницах. И эти цифры могут быть не окончательными.

До сих пор неизвестно местонахождение всех, кто работал на объекте. По предварительным данным, к трагедии мог привести взрыв газа при строительных работах. Огонь быстро охватил всё здание, и люди просто не успели эвакуироваться. Чтобы потушить пожар, спасателям понадобилось больше пяти часов.

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