Вирус. Беларусь. Растяжка

Итак, если начать с начала - в Беларуси был выбран алгоритм изоляции всех инфицированных и контактов 1 уровня с достаточно массовым тестированием. НО без остановки экономики. Этот же путь прошли Южная Корея, Сингапур, отчасти Япония. Ещё более лёгкий (для экономики) вариант выбрала Швеция.





Учитывая, с одной стороны, слабость экономики (Беларусь не входит в ТОП-30 экономических лидеров), но при этом сравнительно большой ресурс системы здравоохранения, выбор, на мой взгляд, был оправданным, поскольку позволял оставляя работающей экономику, сдерживать рост заболеваний. Кстати, на том этапе (приказ Минздрава от 16.03, когда в Беларуси было менее 60 подтверждённых случаев) были обозначены и ресурсы системы "первой волны" - в сумме около 10 тысяч мест для инфицированных, контактов первого и второго уровня.





В своих видео и тестах я отмечал, что точкой перехода на другие алгоритмы может стать отметка 4000 больных (это порядка 30% выделенных мест первой волны) либо, если сдадут нервы - 1500 человек с подтверждённым диагнозом.





В принципе, угадал - на этом этапе появился новый приказ Минздрава с изменением алгоритмов. В частности перешли на "принятые во всём мире" подходы с домашней самоизоляцией (за нарушение, кстати, реально штрафуют) и освобождением "койко мест".





Сегодня к вечеру будет 13к+ подтверждённых) из которых не около 2 000 уже выздоровели и от 4 до 5 тысяч, вероятнее всего, бессимптомные. То есть загруженность мест в больницах (кстати, вот эту цифру зря Минздрав перестал давать - я бы давал и общее кол-во и кол-во госпитализированных) от 6 до 7 тысяч. Это меньше, чем резерв первой волны, но это уже существенно.





Далее постепенно (без объявления о массовых ограничениях) меняется режим работы торговли, сферы бытового обслуживания и т.д.





И, что ещё более важно - резкое увеличение масштабов тестирования. По состоянию на вчера общий охват (количественный) - около 1,7% от популяции. Для сравнения, Украинские данные по охвату на вчера - 0,27% от популяции, Польские - 0,72%, Словацкие - 1,3%, Литовские - 4%, Латышские - 2,4%.





Естественно, если ты проводишь больше тестов - у тебя больше неприятных новостей . То есть рост абсолютных цифр. Рост кажется страшным. Но, если смотреть на % положительных тестов (либо количество позитивных на 1 тысячу проведённых), то в Беларуси последние 2 недели он держался в диапазоне 8% - 9%. С пиками последних двух дней 10% и 10,5%.



