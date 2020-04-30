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Вирус. Беларусь. Растяжка
Источник материала: Партизан
Новые рекомендации ВОЗ создают, как минимум, интересную растяжку для беларуских властей. Не в смысле обязательности решений - это таки рекомендации, а в смысле переоценки выбранных алгоритмов.
Итак, если начать с начала - в Беларуси был выбран алгоритм изоляции всех инфицированных и контактов 1 уровня с достаточно массовым тестированием. НО без остановки экономики. Этот же путь прошли Южная Корея, Сингапур, отчасти Япония. Ещё более лёгкий (для экономики) вариант выбрала Швеция.
Учитывая, с одной стороны, слабость экономики (Беларусь не входит в ТОП-30 экономических лидеров), но при этом сравнительно большой ресурс системы здравоохранения, выбор, на мой взгляд, был оправданным, поскольку позволял оставляя работающей экономику, сдерживать рост заболеваний. Кстати, на том этапе (приказ Минздрава от 16.03, когда в Беларуси было менее 60 подтверждённых случаев) были обозначены и ресурсы системы "первой волны" - в сумме около 10 тысяч мест для инфицированных, контактов первого и второго уровня.
В своих видео и тестах я отмечал, что точкой перехода на другие алгоритмы может стать отметка 4000 больных (это порядка 30% выделенных мест первой волны) либо, если сдадут нервы - 1500 человек с подтверждённым диагнозом.
В принципе, угадал - на этом этапе появился новый приказ Минздрава с изменением алгоритмов. В частности перешли на "принятые во всём мире" подходы с домашней самоизоляцией (за нарушение, кстати, реально штрафуют) и освобождением "койко мест".
Сегодня к вечеру будет 13к+ подтверждённых) из которых не около 2 000 уже выздоровели и от 4 до 5 тысяч, вероятнее всего, бессимптомные. То есть загруженность мест в больницах (кстати, вот эту цифру зря Минздрав перестал давать - я бы давал и общее кол-во и кол-во госпитализированных) от 6 до 7 тысяч. Это меньше, чем резерв первой волны, но это уже существенно.
Далее постепенно (без объявления о массовых ограничениях) меняется режим работы торговли, сферы бытового обслуживания и т.д.
И, что ещё более важно - резкое увеличение масштабов тестирования. По состоянию на вчера общий охват (количественный) - около 1,7% от популяции. Для сравнения, Украинские данные по охвату на вчера - 0,27% от популяции, Польские - 0,72%, Словацкие - 1,3%, Литовские - 4%, Латышские - 2,4%.
Естественно, если ты проводишь больше тестов - у тебя больше неприятных новостей. То есть рост абсолютных цифр. Рост кажется страшным. Но, если смотреть на % положительных тестов (либо количество позитивных на 1 тысячу проведённых), то в Беларуси последние 2 недели он держался в диапазоне 8% - 9%. С пиками последних двух дней 10% и 10,5%.
Для сравнения, украинские данные (напомню, Украина в состоянии карантина) - от 7,5% до 8,5% с пиками до 9-10%. div>
Эти пики, кстати предсказуемые. Пасха - РПЦ собрала верующих - "получите и распишитесь". В Беларуси сверху "шлифанули" ещё и субботником.
Такая же ситуация с ситуативными всплесками наблюдается и в других странах, где не вводили резкого запрета на посещения культовых сооружений.
На этом фоне ВОЗ даёт рекомендации, которые выполнить в комплексе в рамках одного алгоритма достаточно сложно.
- Перенос всех массовых мероприятий (политические, религиозные, культурные и т.д.). С одной стороны, это частично есть - концертные залы, театры и т.д. не работают. НО есть политические "демонстрации уверенности" - тот же субботник, возможно парад и т.д. Тут могут быть вопросы. Хотя, я не исключаю парада с минимальным количеством зрителей (либо без таковых) - просто трансляцию по ТВ.
- продолжение режима изоляции и лечения инфицированных и контактов 1 уровня. Тут интересно. Изоляция в медучреждениях этих групп - была "фишка" Беларуси. В большинстве других стран бессимптомных отправляли домой на самоизоляцию. Возврат к практике - "всех в больницу", скорее всего будет невозможен. Режим разделения на группы с отправкой на самоизоляцию тех, у кого нет симптомов и контактов будет продолжен. Тут выполнение 50/50. Изоляция да. В больницах - нет. Но, повторю, 100% изоляция в больницах - это был, скорее, беларуский алгоритм, большинство других так не работали. Так не работают и соседние с Беларусью страны.
- минимизация необязательных передвижений. Ну в отношении пенсионеров это в значительной мере работает. Запрета нет, но как минимум, пытаются донести. Редкий случай, когда даже гос. ТВ называет эту группу группой риска.
- переход на удалённую работу, дистанционное обучение, остановка не приоритетных бизнесов. Касательно бизнесов - сфера услуг частично и так стала, как и частично образование. Например, значительная часть ВУЗов (школы - отдельная тема). Полной остановки, если не будет скачка % положительных тестов (не % прироста, а именно количества положительных на 100 проведённых) до 12-13%. Почему? Да потому что перед глазами пример Украины, которая остановила экономику, но доля положительных результатов от общего числа тестов там отличается от беларуской в среднем на 1% в лучшую сторону. А меньшее общее количество выявленных случаев обуславливается меньшим покрытием популяции и меньшим количеством ежедневно проводимых тестов. (любителям математики - попробуйте смоделировать ситуацию при которой имеете 9 000 случаем при покрытии тестами 0,27% популяции. А что будет, если покрыть 1,7% - то есть провести в 6,2 раза больше тестов?)
Таким образом, в Беларуси в ближайшее время будет интересная ситуация. С одной стороны, в мае будет пик заболеваний, который, учитывая масштабы тестирования, проявится как минимум в 27-30 тысячах выявленных случаев уже во второй декаде месяца при не более чем 4-5 тысяч выздоровевших. При проведении массовых собраний, особенно если с размахом, по всей стране со сгоном бюджетников, цифра может быть больше - раза в полтора. Это пик нагрузки на систему Минздрава - далее количество нуждающихся в госпитализации либо стабилизируется либо будет уменьшаться (будет расти количество перенёсших болезнь).
Но страшные цифры (абсолютные значения) - это мощный толчок для роста тревожных настроений у населения, хорошая база для внешних информационных атак (кроме естественного, внутреннего обсуждения) и, наконец, тревога лично Лукашенко. Что в беларуских условиях является одним из основных факторов.
В результате имеем очередную точку перехода - период с 6 по 10 мая. Есть варианты дальнейшего точечного ограничения с выходом на интересные форматы идеологического фастфуда. Например, парад по телевизору (с малым количеством зрителей), введение других "двойственных" мер.
Есть формат мобилизации Минздрава при внешнем спокойствии - то есть массовые идеологические действа по расписанию. Так же возможен, но при условии, что система здравоохранения мобилизовала ресурсы на 30-35 тысяч госпитализированных (не выявленных, а с симптомами). Теоретически, переварить такое количество ресурсы есть, вопрос лишь в том, что будет с другими направлениями.
И, наконец, формат когда сдают нервы, страна закрывается, а доблестные следственные органы начинают раскручивать "дело Медиков".
Одним словом, будет динамично.
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Новые рекомендации ВОЗ создают, как минимум, интересную растяжку для беларуских властей. Не в смысле обязательности решений - это таки рекомендации, а в смысле...
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