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«Белавиа» со 2 мая возобновляет полеты из Милана
30.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Авиакомпания «Белавиа» с 2 мая возобновляет полеты в Милан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию авиаперевозчика в Facebook.
При этом «Белавиа» обращает внимание, что туристические поездки в Италию пока не разрешены, поэтому путешествовать между двумя странами можно только по рабочим или медицинским вопросам.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю из терминала 2 в аэропорту Мальпенса.
Авиакомпания «Белавиа» приостанавливала полеты в Милан с 12 марта из-за COVID-19.
Перевозчик также информирует, что на рейсах по маршруту Минск — Ереван 1, 8 и 15 мая разрешена перевозка граждан Грузии.
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Авиакомпания «Белавиа» с 2 мая возобновляет полеты в Милан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию авиаперевозчика в Facebook. При этом «Белавиа» обращает внимание,...
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