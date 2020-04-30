«Белавиа» со 2 мая возобновляет полеты из Милана

Источник материала: Вороновская газета





Авиакомпания «Белавиа» с 2 мая возобновляет полеты в Милан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию авиаперевозчика в Facebook.

При этом «Белавиа» обращает внимание, что туристические поездки в Италию пока не разрешены, поэтому путешествовать между двумя странами можно только по рабочим или медицинским вопросам.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю из терминала 2 в аэропорту Мальпенса.

Авиакомпания «Белавиа» приостанавливала полеты в Милан с 12 марта из-за COVID-19.

Перевозчик также информирует, что на рейсах по маршруту Минск — Ереван 1, 8 и 15 мая разрешена перевозка граждан Грузии.

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