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Фильмы победителей фестиваля VOKA Smartfilm-2020 можно смотреть онлайн

30.04.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильмы победителей VOKA Smartfilm теперь можно посмотреть онлайн в открытом доступе: это «86» Николая Симончика и Эвелины Безсоновой (Беларусь), Green Home Валерия Гриши (Украина), «Невольник Жести» и «Ультракороткие истории» Юрия Семашко (Беларусь), а также Classico War in Iraq Джабраила Абубакера (Ирак). Организатором международного фестиваля мобильного кино выступает компания А1 при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь.

Работы призеров выбирались из 356 заявок, хотя всего на конкурс было подано еще больше анкет — около 800. Помимо авторов из Беларуси, отбор прошли кинематографисты из 75 стран мира — Бангладеш, Бразилии, Индии, Испании, Италии, Малави, Пакистана, России, США, Украины, Франции и других. Как и в прошлых сезонах, обязательных условий для участия в фестивале было всего два — снять фильм на смартфон продолжительностью не больше 10 минут. В выборе темы организаторы также дали авторам максимальную творческую свободу, предоставив возможность каждому по-своему трактовать слоган девятого сезона — «Сезон (не)обычных историй».

В этом году фестиваль проходил с 4 февраля по 16 апреля и открылся специальным показом ироничной короткометражки от организаторов «Приглашение для Джона Уика». Фильм о родине голливудского киногероя стал международным интернет-хитом и собрал сотни тысяч просмотров. Его герои — жители белорусского села Подгорье — зовут суперкиллера домой: «Джордани, Киану, Джон, Нео — приезжай, мы тебя любим и ждем».

Американский актер Киану Ривз, исполняющий роль этого героя, в Беларусь пока не приехал, но и без него гостей на фестивале было немало. Звезда российского кино Артур Смольянинов провел творческую встречу со зрителями, режиссер Борис Гуц представил в Минске свой снятый на смартфон фильм «Смерть нам к лицу», режиссер Иван И. Твердовский провел мастер-класс по работе в авторском кино и пообщался со зрителями после специального показа фильма «Подбросы». Все эти события посетило более 700 человек.















 

Около 3500 человек стали онлайн-участниками фестиваля и приняли участие в интернет-голосовании за лучший фильм. 150 из них еще и прошли онлайн-кинотест от организаторов VOKA Smartfilm, чтобы войти в состав народного жюри и выбрать своего победителя. Им стал белорус Вадим Телица с фильмом «Один день».

 
Теги: Минск
 
 
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Около 3500 человек стали онлайн-участниками фестиваля и приняли участие в интернет-голосовании за лучший фильм.
 
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