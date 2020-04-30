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Фильмы победителей фестиваля VOKA Smartfilm-2020 можно смотреть онлайн
Источник материала: Tut.by
Фильмы победителей VOKA Smartfilm теперь можно
Работы призеров выбирались из 356 заявок, хотя всего на конкурс было подано еще больше анкет — около 800. Помимо авторов из Беларуси, отбор прошли кинематографисты из 75 стран мира — Бангладеш, Бразилии, Индии, Испании, Италии, Малави, Пакистана, России, США, Украины, Франции и других. Как и в прошлых сезонах, обязательных условий для участия в фестивале было всего два — снять фильм на смартфон продолжительностью не больше 10 минут. В выборе темы организаторы также дали авторам максимальную творческую свободу, предоставив возможность каждому по-своему трактовать слоган девятого сезона — «Сезон (не)обычных историй».
В этом году фестиваль проходил с 4 февраля по 16 апреля и открылся специальным показом ироничной короткометражки от организаторов
Американский актер Киану Ривз, исполняющий роль этого героя, в Беларусь пока не приехал, но и без него гостей на фестивале было немало. Звезда российского кино Артур Смольянинов провел творческую встречу со зрителями, режиссер Борис Гуц представил в Минске свой снятый на смартфон фильм «Смерть нам к лицу», режиссер Иван И. Твердовский провел мастер-класс по работе в авторском кино и пообщался со зрителями после специального показа фильма «Подбросы». Все эти события посетило более 700 человек.
Около 3500 человек стали онлайн-участниками фестиваля и приняли участие в интернет-голосовании за лучший фильм. 150 из них еще и прошли онлайн-кинотест от организаторов VOKA Smartfilm, чтобы войти в состав народного жюри и выбрать своего победителя. Им стал белорус Вадим Телица с фильмом «Один день».
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Около 3500 человек стали онлайн-участниками фестиваля и приняли участие в интернет-голосовании за лучший фильм.
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