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Жителей Пинского района, звонивших на прямую линию Анатолию Маркевичу, волновали вопросы состояния дорог, водоснабжения, выделения участков под строительство
30.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Состояние дорог, водоснабжение, выделение участков под строительство — основные вопросы, которые поднимали вчера жители Пинского района во время прямой телефонной линии помощника Президента — инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича в Пинске. Анатолий Мечиславович ответил на 11 звонков.
Жители нового квартала жилой застройки в деревне Высокое ждут в своих домах возможности подключения высокоскоростного интернета. Как выяснилось, уже есть проект, и в четвертом квартале нынешнего года технология будет запущена.
Сельчане из деревни Пинковичи, проживающие на улице Некрашевича, интересовались возможностью благоустройства дорожного полотна, их также волнуют нарушение скоростного режима водителями и отмена автопарком некоторых рейсов. Все вопросы взяты на контроль.
Из деревни Лемешевичи поступило сообщение о проблемах с горячим водоснабжением.
Галина Степановна Кондратюк из деревни Поречье позвонила, чтобы поблагодарить директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Тамару Лебедевскую и ее сотрудницу. Галина Степановна инвалид, ранее она обращалась с просьбой о приобретении ортопедического матраца. Ее просьба выполнена.
Анатолий Маркевич подвел итог телефонного общения:
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