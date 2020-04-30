Жителей Пинского района, звонивших на прямую линию Анатолию Маркевичу, волновали вопросы состояния дорог, водоснабжения, выделения участков под строительство

Источник материала: Полесская правда

Состояние дорог, водоснабжение, выделение участков под строительство — основные вопросы, которые поднимали вчера жители Пинского района во время прямой телефонной линии помощника Президента — инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича в Пинске. Анатолий Мечиславович ответил на 11 звонков.

Жители нового квартала жилой застройки в деревне Высокое ждут в своих домах возможности подключения высокоскоростного интернета. Как выяснилось, уже есть проект, и в четвертом квартале нынешнего года технология будет запущена.

Сельчане из деревни Пинковичи, проживающие на улице Некрашевича, интересовались возможностью благоустройства дорожного полотна, их также волнуют нарушение скоростного режима водителями и отмена автопарком некоторых рейсов. Все вопросы взяты на контроль.

Из деревни Лемешевичи поступило сообщение о проблемах с горячим водоснабжением.

Был звонок от многодетной семьи, желающей получить участок под строительство индивидуального дома. Как выяснилось, Пинский райисполком уже запланировал выделение участков.

Галина Степановна Кондратюк из деревни Поречье позвонила, чтобы поблагодарить директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» Тамару Лебедевскую и ее сотрудницу. Галина Степановна инвалид, ранее она обращалась с просьбой о приобретении ортопедического матраца. Ее просьба выполнена.

Анатолий Маркевич подвел итог телефонного общения:

— Отрадно, что местная власть владеет ситуацией, старается решать проблемные вопросы. Замечу, что некоторые из них не требуют больших финансовых вложений. Сегодня по некоторым направлениям мы оперативно нашли решения. Мы видим, что прямые телефонные линии востребованы для помощи людям, которые столкнулись с определенными трудностями в жизни.