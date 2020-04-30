







Белорусы, которые попали в число "тунеядцев", будут платить за тепло и газ по полным тарифам с 1 мая 2021 года, а не с 1 мая этого года, как планировалось ранее. Соответствующие изменения были приняты постановлением правительства №225 от 23 апреля.





Тем не менее за горячую воду "тунеядцы" платят по полному тарифу с января прошлого года.





"Тунеядские" законы вызвали массовые уличные митинги по всей стране в 2017 году. В результате власти ввели полный тариф на жилищно-коммунальные услуги вместо "налога на тунеядцев". Это касается только тех, кто официально нигде не работает и имеет в собственности квартиру.





Точное количество "тунеядцев" неизвестно. Ранее власти прогнозировали, что по стране таких будет 54 тысячи человек.