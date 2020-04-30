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Полная оплата коммуналки для "тунеядцев" отложена на год
Источник материала: Партизан
Совет министров принял изменения в постановление о населении, не занятом в экономике.
Белорусы, которые попали в число "тунеядцев", будут платить за тепло и газ по полным тарифам с 1 мая 2021 года, а не с 1 мая этого года, как планировалось ранее. Соответствующие изменения были приняты постановлением правительства №225 от 23 апреля.
Тем не менее за горячую воду "тунеядцы" платят по полному тарифу с января прошлого года.
"Тунеядские" законы вызвали массовые уличные митинги по всей стране в 2017 году. В результате власти ввели полный тариф на жилищно-коммунальные услуги вместо "налога на тунеядцев". Это касается только тех, кто официально нигде не работает и имеет в собственности квартиру.
Точное количество "тунеядцев" неизвестно. Ранее власти прогнозировали, что по стране таких будет 54 тысячи человек.
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Совет министров принял изменения в постановление о населении, не занятом в экономике.
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