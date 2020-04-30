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Полная оплата коммуналки для "тунеядцев" отложена на год

30.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет министров принял изменения в постановление о населении, не занятом в экономике.



Белорусы, которые попали в число "тунеядцев", будут платить за тепло и газ по полным тарифам с 1 мая 2021 года, а не с 1 мая этого года, как планировалось ранее. Соответствующие изменения были приняты постановлением правительства №225 от 23 апреля.

Тем не менее за горячую воду "тунеядцы" платят по полному тарифу с января прошлого года.

"Тунеядские" законы вызвали массовые уличные митинги по всей стране в 2017 году. В результате власти ввели полный тариф на жилищно-коммунальные услуги вместо "налога на тунеядцев". Это касается только тех, кто официально нигде не работает и имеет в собственности квартиру.

Точное количество "тунеядцев" неизвестно. Ранее власти прогнозировали, что по стране таких будет 54 тысячи человек.
 
 
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Совет министров принял изменения в постановление о населении, не занятом в экономике.
 
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