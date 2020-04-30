Источник материала: Навiны Камянеччыны

On Air марафон «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» пройдет 5-8 мая, сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

«Прямые эфиры для онлайн-аудитории с выступлением участников марафона на сцене Драматического театра Белорусской армии будут проходить ежедневно с 15.00 до 16.00», — сказала Юлия Зинкевич. В марафоне примут участие артисты белорусской эстрады, актеры Драмтеатра Белорусской армии. Актеры театра покажут отрывки из пьес Алексея Дударева «А помнишь Алеша» и «Рядовые», прочтут стихи военных лет.

«Также мы организуем работу интерактивной площадки, на которой ведущий будет общаться с гостями марафона. Главная тема бесед, конечно же, Великая Победа. Творческая молодежь придет в театр с фотографиями своих родных, защищавших и освобождавших страну от фашистов, поделится их историями», — отметила секретарь ЦК БРСМ. Во время тематических живых трансляций зрители смогут услышать интервью ветеранов войны, посмотреть клипы на песни военных лет, которые подготовили активисты Минской городской организации БРСМ во время патриотического проекта «Мой фильм о войне».

Организаторами марафона выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство обороны и издательский дом «Беларусь сегодня».

On Air марафон «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» — составная часть республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы», символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка. Во время проекта с 29 апреля по 4 мая активисты БРСМ по всей стране под девизом «Беларусь помнит. Никто не забыт. Ничто не забыто» занимаются благоустройством памятников и обелисков. Сегодня стартовал интернет-челлендж «#Беларусьпомнит», а с 5 мая планируется провести эстафету памяти «Беларусь помнит. Помним каждого».

Источник: belta.by .