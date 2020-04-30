















- Как думаете, почему Гуренко ушел, и стало ли для вас это неожиданностью? Вы наверняка знаете больше, чем многие.





- Меньше знаешь — крепче спишь (улыбается). "Динамо" для меня — больная тема. Уже который год в клубе происходят необъяснимые вещи. Появляется очередной тренер со своим штабом, проворачивает свои дела, подписывает футболистов, делает деньги и уходит. Затем появляется новый клан — и так по кругу.





Что касается Гуренко и его увольнения… Понимаешь, должны быть содержание, стиль игры, помимо результата. А не было ни стиля, ни содержания, ни результата. Порой у меня такое негодование вызывают слова комментаторов во время матчей "Динамо": "Какое построение, какая оборона у команды…". Я, в свою очередь, смотрю на статистику — один удар по воротам да и тот мимо. Это катастрофа для такого клуба, как "Динамо". Мне хочется видеть "Динамо", играющим первым номером. Надеюсь, новый тренер, а он очень опытный, будет прививать умение не только обороняться, но и играть с позиции силы. Сейчас в "Динамо" много хороших молодых футболистов, которые не раскрывают своих лучших качеств при оборонительном футболе.





- Пока не могу понять, как вы относитесь к назначению Кучука.





- Честно говоря, нет желания это обсуждать. Не мое дело. Потому что каждый раз, когда высказываюсь на такие темы, некоторые руководители из федерации спрашивают, зачем делаю это. Мне нравился период, когда в "Динамо" работал Вук Рашович. Этот специалист выводил команду в групповой раунд Лиги Европы. В Динамо сейчас нужно выстраивать систему, которой давно нет.





- Была информация, что цель "Динамо" — попасть в тройку. Предел для команды?





sportarena.by . - Если взглянуть на турнирную таблицу, отрывы совсем минимальны. Большие команды находятся на расстоянии вытянутой руки, в нескольких баллах друг от друга. Все только начинается, и даже сейчас у лидеров есть время и запас, чтобы поработать, проанализировать ситуацию, наладить игру. С точки зрения борьбы за высокие медали ни для одного из грандов еще ничего не потеряно, — сказал Качуро в интервью



