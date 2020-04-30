Новое купе BMW четвертой серии: первые подробности

Источник материала: Tut.by

Компания BMW опубликовала официальные фотографии прототипа нового поколения купе четвертой серии, доводка которого близится к завершению — финальная программа испытаний будущей новинки проводится в окрестностях Мюнхена.





Одновременно баварцы рассказали и о некоторых особенностях новой «четверки». В основу машины ляжет компактная версия модульной платформы CLAR, на которой базируется нынешняя «трешка» G20. Но отличия все же будут — это расширенная на 23 мм колея, увеличенный отрицательный угол развала передних колес, более низкий центр тяжести и уменьшенная на 57 мм высота кузова, перенастроенные подвеска и усилитель руля.





Кузов у купе будет жестче и, кроме того, будет отличаться улучшенной аэродинамикой — по сравнению с седаном третьей серии коэффициент Cd стал меньше на 0,015. Пока что заявлена одна модификация «четверки» — M440i xDrive, которая получит под капот рядную турбо-«шестерку» объемом 3 л и мощностью 374 л.с. Она дополнена 48-вольтовой гибридной надстройкой с 11-сильным стартер-генератором, который помогает основному двигателю в первые секунды разгона. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат».





Маскировочная пленка пока не позволяет в полной мере оценить дизайн новой четвертой серии, но от «трешки» будущее купе серьезно дистанцируется в стилистическом плане. На это прямо намекал показанный прошлой осенью предсерийный Concept 4 с огромными «ноздрями» решетки радиатора, которые достанутся и серийной машине.





Когда новая «четверка» сбросит камуфляж? Если все пойдет по плану, публичный показ купе состоится уже в ближайшие месяцы, а продажи начнутся до конца года.