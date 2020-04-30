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В ГАИ рассказали, где в мае будут работать мобильные камеры фотофиксации
Источник материала: Tut.by
Столичная ГАИ
По информации инспекторов, две камеры скорости ежедневно с 07.00 до 03.00 будут работать на проспекте Независимости вблизи домов 99 и 200. Ограничения скорости на этих участках — 60 и 80 км/ч соответственно.
Еще семь датчиков контроля скорости целый месяц будут устанавливать в ночное время (с 22.00 до 03.00) на следующих участках:
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Всего в городе будет работать девять мобильных датчиков контроля скорости.
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