В ГАИ рассказали, где в мае будут работать мобильные камеры фотофиксации

Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2020 года.



Фото: Глеб Малофеев

По информации инспекторов, две камеры скорости ежедневно с 07.00 до 03.00 будут работать на проспекте Независимости вблизи домов 99 и 200. Ограничения скорости на этих участках — 60 и 80 км/ч соответственно.

Еще семь датчиков контроля скорости целый месяц будут устанавливать в ночное время (с 22.00 до 03.00) на следующих участках:

проспект Независимости, 45;

улица Академическая, 20;

улица Притыцкого, 93;

проспект Рокоссовского, 49;

проспект Машерова, 51;

улица Маяковского, 16;

улица Радиальная, 52.