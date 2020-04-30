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В ГАИ рассказали, где в мае будут работать мобильные камеры фотофиксации

30.04.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2020 года.


Фото: Глеб Малофеев

По информации инспекторов, две камеры скорости ежедневно с 07.00 до 03.00 будут работать на проспекте Независимости вблизи домов 99 и 200. Ограничения скорости на этих участках — 60 и 80 км/ч соответственно.

Еще семь датчиков контроля скорости целый месяц будут устанавливать в ночное время (с 22.00 до 03.00) на следующих участках:

  • проспект Независимости, 45;
  • улица Академическая, 20;
  • улица Притыцкого, 93;
  • проспект Рокоссовского, 49;
  • проспект Машерова, 51;
  • улица Маяковского, 16;
  • улица Радиальная, 52.

 
 
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Всего в городе будет работать девять мобильных датчиков контроля скорости.
 
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