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Тунеядцы получили отсрочку по полной оплате коммуналки на год

30.04.2020 11:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Согласно постановлению, не занятые в экономике трудоспособные граждане должны будут платить по полному тарифу за тепло и газоснабжение при наличии газовых отопительных приборов с 1 мая 2021 года.

До этого планировалось, что полная оплата для этой категории белорусов начнется с 1 мая 2020 года. Ожидалось, что эта мера коснется 54 тыс. человек.

Источник: Myfin.by
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