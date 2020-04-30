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Тунеядцы получили отсрочку по полной оплате коммуналки на год
Источник материала: Myfin
Согласно постановлению, не занятые в экономике трудоспособные граждане должны будут платить по полному тарифу за тепло и газоснабжение при наличии газовых отопительных приборов с 1 мая 2021 года.
До этого планировалось, что полная оплата для этой категории белорусов начнется с 1 мая 2020 года. Ожидалось, что эта мера коснется 54 тыс. человек.
Источник: Myfin.by
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