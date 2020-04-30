Во дворе дома в Минске Dodge наехал на мальчика

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске во дворе дома автомобиль наехал на ребенка.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем Dodge находился 34-летний водитель. Он ехал по дворовой территории дома по улице Грушевской. Мужчина совершил наезд на 4-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованных автомобилей.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Родители мальчика в момент ДТП выходили из транспортного средства.

Предварительно у пострадавшего диагностирован ушиб голени.