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Во дворе дома в Минске Dodge наехал на мальчика

30.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске во дворе дома автомобиль наехал на ребенка.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем Dodge находился 34-летний водитель. Он ехал по дворовой территории дома по улице Грушевской. Мужчина совершил наезд на 4-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованных автомобилей.  

Во дворе дома в Минске Dodge наехал на мальчика
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Родители мальчика в момент ДТП выходили из транспортного средства.  

Предварительно у пострадавшего диагностирован ушиб голени.   

В середине апреля в Минске женщина переходила дорогу на красный и попала под колеса самосвала (читать далее).    

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске во дворе дома автомобиль наехал на ребенка.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем Dodge находился 34-летний водитель. Он ехал...
 
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