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Во дворе дома в Минске Dodge наехал на мальчика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске во дворе дома автомобиль наехал на ребенка.
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Родители мальчика в момент ДТП выходили из транспортного средства.
Предварительно у пострадавшего диагностирован ушиб голени.
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Новости Беларуси. В Минске во дворе дома автомобиль наехал на ребенка. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулем Dodge находился 34-летний водитель. Он ехал...
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