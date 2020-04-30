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Будут ли в Слуцке праздновать 1 и 9 мая. Есть ответ

30.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Будут ли в Слуцке праздновать 1 и 9 мая. Есть ответ

     Митинг на мемориальном комплексе 9 мая 2018 года

Пройдут ли в Слуцке митинги, шествия, традиционные массовые гулянья на Праздник труда и День Победы? Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком районном исполнительном комитете.

Как рассказала заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе Наталья Чернушевич, в этом году массовых мероприятий не будет. Отменены праздничное шествие и концерты в День Победы.

На 9 Мая запланировано только возложение цветов. Возложить к памятникам цветы самостоятельно может любой желающий, но при этом рекомендуется избегать скоплений людей и соблюдать респираторный этикет.

Такие решения приняты местной властью в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Аналогично массовые мероприятия на 1 и 9 отменены и в Солигорске, пишет «Лидер Пресс».

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Пройдут ли в Слуцке митинги, шествия, традиционные массовые гулянья на Праздник труда и День Победы? Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком районном...
 
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