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Ко Дню Победы в Минске создадут памятник в честь Ивана Солтыса
30.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске ко Дню Победы появится памятник в честь подвига Героя Советского Союза, национального героя Молдовы – Ивана Солтыса, сообщает телеканал «МИР 24».
Над скульптурой трудится народный художник Чеченской Республики и Дагестана Хизри Асадулаев. В Беларуси он живет почти 40 лет. В своей работе скульптор стремился передать историю героя. Иван Солтыс участвовал в освобождении Беларуси, Украины и Молдовы. С боями дошел до Польши. Ценой собственной жизни уничтожил несколько немецких дотов.
Образ восстанавливали по единственной фотографии. Отливать скульптуру будут в бронзе. Высота памятника с учетом постамента составит три с половиной метра, вес – больше трех тонн. Установят его на пересечении улиц Солтаса и Ваупшасова. Отметим, что могилу Солтыса нашли спустя 75 лет.
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Над скульптурой трудится народный художник Чеченской Республики и Дагестана Хизри Асадулаев.
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