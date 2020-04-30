Ко Дню Победы в Минске создадут памятник в честь Ивана Солтыса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске ко Дню Победы появится памятник в честь подвига Героя Советского Союза, национального героя Молдовы – Ивана Солтыса, сообщает телеканал «МИР 24».

Над скульптурой трудится народный художник Чеченской Республики и Дагестана Хизри Асадулаев. В Беларуси он живет почти 40 лет. В своей работе скульптор стремился передать историю героя. Иван Солтыс участвовал в освобождении Беларуси, Украины и Молдовы. С боями дошел до Польши. Ценой собственной жизни уничтожил несколько немецких дотов.

«Известно, что у него закончились патроны, уже и гранат не осталось, потому как он уничтожил первый дот немецкий. И ко всему его ранили. Эту безысходность, с одной стороны, а с другой – его решительность я и хотел показать в этой работе. К тому же для Молдовы Солтыс не просто Герой Советского Союза. Он словно национальный герой, молодой человек, повторивший подвиг Александра Матросова. Поэтому и внимание к Солтысу большое. Здорово, что в Беларуси уделяют столько внимания памяти всех, кто воевал и освобождал Беларусь», – заявил Асудалаев.