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ОБЭП изъял в Слуцке незаконно реализуемые медицинские маски
30.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сотрудники ОБЭП Слуцкого РОВД установили факт продажи 280 защитных масок общей стоимостью 300 белорусских рублей. Об этом
Установлено, что 23-летний мужчина реализовывал их в Слуцке возле магазина по улице Богдановича. Маски были изъяты, в отношении молодого человека составлен протокол.
А в Пуховичском районе был задержан местный житель. Сотрудники ОБЭП Пуховичского РУВД в одном из сообществ социальной сети «Вконтакте» обнаружили объявление 26-летнего мужчины. Молодой человек занимался продажей антисептика через Интернет.
Молодого человека задержали сотрудники ОБЭП Пуховичского РОВД совместно с ИМНС по Минской области, когда молодой человек пытался продать 20 литров антисептика за 440 рублей.
За незаконную предпринимательскую деятельность в отношении жителя Пуховичского района составлен административный протокол, антисептик был изъят. Молодой человек ранее был судим.
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Сотрудники ОБЭП Слуцкого РОВД установили факт продажи 280 защитных масок общей стоимостью 300 белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.
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