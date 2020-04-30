ОБЭП изъял в Слуцке незаконно реализуемые медицинские маски

Источник материала: Слуцк Город

Сотрудники ОБЭП Слуцкого РОВД установили факт продажи 280 защитных масок общей стоимостью 300 белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Установлено, что 23-летний мужчина реализовывал их в Слуцке возле магазина по улице Богдановича. Маски были изъяты, в отношении молодого человека составлен протокол.

А в Пуховичском районе был задержан местный житель. Сотрудники ОБЭП Пуховичского РУВД в одном из сообществ социальной сети «Вконтакте» обнаружили объявление 26-летнего мужчины. Молодой человек занимался продажей антисептика через Интернет.

За 100 мл просил 9 рублей, 500 мл обходилось уже в 15, 1000 мл – 22, а 4 литра – 78.

Молодого человека задержали сотрудники ОБЭП Пуховичского РОВД совместно с ИМНС по Минской области, когда молодой человек пытался продать 20 литров антисептика за 440 рублей.





За незаконную предпринимательскую деятельность в отношении жителя Пуховичского района составлен административный протокол, антисептик был изъят. Молодой человек ранее был судим.