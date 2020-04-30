|
Слуцкий государственный колледж занесен на Республиканскую доску Почета
30.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
К занесению на Республиканскую доску Почета определены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях среди областей и города Минска, районов, городов (районов в городах), организаций всех форм собственности.
Среди организаций образования – учреждение образования «Слуцкий государственный колледж» (директор Блахин Борис Брониславович),
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К занесению на Республиканскую доску Почета определены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях среди областей и города Минска, районов, городов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)