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Слуцкий государственный колледж занесен на Республиканскую доску Почета

30.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий государственный колледж занесен на Республиканскую доску Почета

К занесению на Республиканскую доску Почета определены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях среди областей и города Минска, районов, городов (районов в городах), организаций всех форм собственности.

Среди организаций образования – учреждение образования «Слуцкий государственный колледж» (директор Блахин Борис Брониславович), сообщает «Слуцкий край».

 
Теги: Минск
 
 
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К занесению на Республиканскую доску Почета определены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях среди областей и города Минска, районов, городов,...
 
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