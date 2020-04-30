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Пришел сотрудник газовой службы?

30.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В связи с участившимися случаями мошенничества под видом работы газовой службы РУП «Могилевоблгаз» обращает внимание граждан, что работник газовой службы может прий-ти к вам в дом.
По техническому обслуживанию газопроводов и газоиспользующего оборудования, а также ремонту, монтажу и замене газоиспользующего оборудования. О проведении планового технического обслуживания оборудования организация сообщает заранее — не менее чем за три дня.
Работник должен быть одет в специальную одежду синего цвета со светоотражающими полосками, на костюме на груди слева должен быть нанесен логотип предприятия, а справа – бейдж сотрудника, на спине – надпись «Могилевоблгаз».
Также у многих слесарей, выполняющих технические работы, на груди присутствует видеорегистратор, для улучшения качества обслуживания. Он должен представиться, предъявить служебное удостоверение и объяснить цель визита.
После выполнения работ сотрудники должны выдать акт выполненных работ и провести с потребителем газа инструктаж по Правилам пользования газом в быту, при оплате работ на месте слесарь в обязательном порядке выдает чек.
Кроме того, жильцы могут проверить личность специалиста, позвонив в газоснабжающую организацию.

 
 
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В связи с участившимися случаями мошенничества под видом работы газовой службы РУП «Могилевоблгаз» обращает внимание граждан, что работник газовой службы
 
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