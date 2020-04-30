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Пришел сотрудник газовой службы?
30.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В связи с участившимися случаями мошенничества под видом работы газовой службы РУП «Могилевоблгаз» обращает внимание граждан, что работник газовой службы может прий-ти к вам в дом.
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В связи с участившимися случаями мошенничества под видом работы газовой службы РУП «Могилевоблгаз» обращает внимание граждан, что работник газовой службы
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