Пришел сотрудник газовой службы?

Источник материала: Кричевская жизнь

В связи с участившимися случаями мошенничества под видом работы газовой службы РУП «Могилевоблгаз» обращает внимание граждан, что работник газовой службы может прий-ти к вам в дом.

По техническому обслуживанию газопроводов и газоиспользующего оборудования, а также ремонту, монтажу и замене газоиспользующего оборудования. О проведении планового технического обслуживания оборудования организация сообщает заранее — не менее чем за три дня.

Работник должен быть одет в специальную одежду синего цвета со светоотражающими полосками, на костюме на груди слева должен быть нанесен логотип предприятия, а справа – бейдж сотрудника, на спине – надпись «Могилевоблгаз».

Также у многих слесарей, выполняющих технические работы, на груди присутствует видеорегистратор, для улучшения качества обслуживания. Он должен представиться, предъявить служебное удостоверение и объяснить цель визита.

После выполнения работ сотрудники должны выдать акт выполненных работ и провести с потребителем газа инструктаж по Правилам пользования газом в быту, при оплате работ на месте слесарь в обязательном порядке выдает чек.

Кроме того, жильцы могут проверить личность специалиста, позвонив в газоснабжающую организацию.