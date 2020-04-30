Власти ввели очередные изменения по тунеядцам

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство ввело новшества для не занятого в экономике населения. Белорусы, которые попали в тунеядскую базу, будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам не с 1 мая этого года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2021 года. Изменения предусмотрены постановлением правительства № 252 от 23 апреля. С января прошлого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение. Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили «марши нетунеядцев» — акции протеста против налога на тунеядство, который в последующем заменили на оплату жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

С 1 мая белорусы, которые попали в базу не занятого в экономике населения, должны были полностью оплачивать отопление и газ. Ранее планировалось, что это произойдет с октября 2019 года, но власти перенесли срок.

По всей стране тем временем проводят комиссии по содействию занятости населения. Местные власти публикуют расписание таких заседаний, в некоторых случаях график составили до конца года.

Власти ранее прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числятся около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. Ирина Костевич также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если учитывать эти категории, то получаются одни цифры, а если не учитывать, то меньше. К концу февраля 2019 года число не занятых в экономике сократилось, по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек». При этом ранее в ведомстве прогнозировали число не занятых в экономике вдвое меньше — около 250 тысяч.

Чиновники обещали «почистить» базу, исключить тех, кто попал по ошибке и кто подтвердит занятость. Дело в том, что после запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок», начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.