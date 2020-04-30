Не щадя сил и здоровья…

Источник материала: Кричевская жизнь

23 апреля 2020 года под руководст­вом генерального директора ОАО «Кричевцементношифер» В. Корчевского совместно с профсоюзным комитетом проведено чествование работников ОАО «Кричевцементношифер» — участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших от ­катастрофы на Чернобыльской АЭС.





Дата 26 апреля стала особой не только для граждан Украины, Беларуси, России, но и для всего мира. Все цивилизованное человечество в этот день вспоминает о событиях на Чернобыльской АЭС, о тех, кто, не жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией.

Чернобыльская атомная электростанция, 26 апреля 1986 года. Плановое выключение реактора, длившееся 20 секунд, казалось обычной проверкой электрооборудования. Однако спус­тя несколько секунд в результате резкого скачка напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов.

Взрыв был настолько мощным, что загрязнение распространилось на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и России – всего около 155 тысяч квадратных километров. По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиа­ции. Согласно официальным данным, радио­активному облучению подверглись почти 8 с половиной миллионов жителей Беларуси, Украины и России.

Сельскохозяйственные угодья площадью почти 52 тысяч кв. км подверглись загрязнению цезием-137 и стронцием-90 с периодом полураспада в 30 и 28 лет. Более 400 тысяч человек были переселены.

День чернобыльской трагедии в Беларуси – 26 апреля — является памятной датой, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».

В преддверии этой печальной даты работникам предприятия Ильинскому Владимиру Николаевичу, слесарю по ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования 6-го разряда газовой службы, участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшему от катастрофы на Чернобыльской АЭС; Болтикову Сергею Ильичу, насыпщику пылевидных материалов 4-го разряда транспортно-­упаковочного цеха, участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшему от катастрофы на Чернобыльской АЭС, были вручены цветы, сказаны слова благодарности за выполненные задания в сложной ситуации, за то, что, не щадя своей жизни и здоровья, устраняли последствия взрыва, пожелали здоровья, благополучия и дальнейших успехов в трудовой деятельности. Была оказана материальная помощь в размере пятидесяти ­рублей ­каждому.

Жанна Кустрей,

заместитель генерального

директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам.