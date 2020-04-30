Комитет государственного контроля Витебской области присоединился к акции по поддержке медицинских учреждений

Источник материала: Голас Сененшчыны

Оказать реальную финансовую помощь тем, кто находится на передовой в борьбе с вирусной инфекцией – с такой инициативой выступил коллектив КГК области.





Сотрудниками комитета было собрано порядка четырех тысяч рублей, которые они направили в Витебский областной клинический специализированный центр. Деньги пойдут на закупку изделий медицинского назначения и медицинской техники для реанимации.

Комитет государственного контроля выражает огромную благодарность всем медработникам за их самоотверженный труд, профессионализм и самоотдачу.

В сложной для Витебщины эпидемиологической ситуации общественные объединения, профсоюзы, предприниматели, представители депутатского корпуса оказывают помощь и медикам Сенненской центральной районной больницы.

Галина ЖУКОВА.