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Комитет государственного контроля Витебской области присоединился к акции по поддержке медицинских учреждений

30.04.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

 Оказать реальную финансовую помощь тем, кто находится на передовой в борьбе с вирусной инфекцией – с такой инициативой выступил коллектив КГК области.

Комитет государственного контроля Витебской области присоединился к акции по поддержке медицинских учреждений

Сотрудниками комитета было собрано порядка четырех тысяч рублей, которые они направили в Витебский областной клинический специализированный центр. Деньги пойдут на закупку изделий медицинского назначения и медицинской техники для реанимации.

 Комитет государственного контроля выражает огромную благодарность всем медработникам за их самоотверженный труд, профессионализм и самоотдачу.

 В сложной для Витебщины эпидемиологической ситуации общественные объединения, профсоюзы, предприниматели, представители депутатского корпуса оказывают помощь и медикам Сенненской центральной районной больницы. 

Галина ЖУКОВА. 

 
 
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 Оказать реальную финансовую помощь тем, кто находится на передовой в борьбе с вирусной инфекцией – с такой инициативой выступил коллектив КГК области. ...
 
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