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Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Генерального секретаря ООН
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси поздравил с днем рождения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Глава государства выразил благодарность Антониу Гутерришу за неустанные усилия по поиску решений и созданию условий для объединения наций ради безопасного будущего. Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь – активный участник ООН и страна будет и в дальнейшем последовательно поддерживать курс на обеспечение большей открытости и прозрачности в ее деятельности, расширение многосторонних связей и консолидацию мирового сообщества в целях устойчивого развития и преодоления современных вызовов.
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Президент Беларуси поздравил с днем рождения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Глава государства выразил благодарность Антониу Гутерришу...
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