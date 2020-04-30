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Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Генерального секретаря ООН

30.04.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Генерального секретаря ООН

Президент Беларуси поздравил с днем рождения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Глава государства выразил благодарность Антониу Гутерришу за неустанные усилия по поиску решений и созданию условий для объединения наций ради безопасного будущего. Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь – активный участник ООН и страна будет и в дальнейшем последовательно поддерживать курс на обеспечение большей открытости и прозрачности в ее деятельности, расширение многосторонних связей и консолидацию мирового сообщества в целях устойчивого развития и преодоления современных вызовов.

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Президент Беларуси поздравил с днем рождения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  Глава государства выразил благодарность Антониу Гутерришу...
 
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