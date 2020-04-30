Каждый пятый россиянин больше не в состоянии сидеть дома

Источник материала: Ежедневник

Каждый пятый россиянин чувствует, что больше не в состоянии терпеть режим самоизоляции, показали результаты опроса. Усталость от этой ситуации ощущают больше половины респондентов.

Сил нет

Больше половины россиян (62%) признались, что устали от режима самоизоляции, а 22% заявили, что на домашнее затворничество уже просто «нет сил». Такие результаты продемонстрировал опрос проекта Дом Mail.ru, проведенный для «Известий» с 24 по 27 апреля.

При этом, отвечая на вопрос о возвращении к прежней жизни, 20% респондентов сказали, что им будет сложно. И чем дольше длится карантин, тем труднее людям дастся адаптация к офисному режиму, считает специалист по подбору персонала компании «1С-Битрикс» Элеонора Золошкова.

«Некоторые сотрудники будут бояться делить рабочее пространство с коллегами, которые сидят слишком близко. И попробуют договориться об удаленном режиме и после снятия всех ограничений», – отметила она.

Среди основных трудностей россияне видят ранний подъем, поездки в общественном транспорте и общение с людьми.

«После снятия всех мер люди инстинктивно еще долго будут опасаться заразиться. Поэтому им станет некомфортно ездить в переполненном транспорте и работать в людных офисах», — прокомментировала психолог Диана Волохова.

Из-за таких настроений практически вдвое выросло число жалоб на депрессивное состояние (16% против 9%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в сервисе медицинских услуг «Этнамед». Больше всего обращений в компанию (40%) связаны с тем, что люди предвидят возможные неблагоприятные сценарии развития пандемии, и это их тревожит. Еще четверть клиентов жалуются на потерю работы, падение доходов и платежеспособности.

«У людей уже не получается отвлечься на работу и привычные развлечения. Контролировать свои эмоции становится все сложнее»,— заключил заместитель гендиректора сервиса Евгений Кан.

Строить планы на жизнь после эпидемии большинство россиян пока опасаются — 54% участников опроса уверены: для этого еще не пришло время. Но 16% респондентов признались, что больше всего соскучились по прогулкам в парках, 13% отмечают нехватку общения с родственниками, 8% — с друзьями. Каждый десятый стремится поскорее попасть в спортзал, столько же страдают от отсутствия возможности сходить в салон красоты.

Пандемия для большинства респондентов (65%) не стала поводом, чтобы пересмотреть свой образ жизни. Наименьшее количество опрошенных собираются все же изменить свою жизнь. Больше времени посвящать хобби будут 17%, общению с близкими — 15%.

Время перерасчета

По данным опроса, после окончания режима самоизоляции 12% россиян сократят расходы на одежду и косметику, 10% снизят траты на еду.

Многие отрасли осознают, что после ослабления карантина не досчитаются своих клиентов. Если некоторые салоны красоты уже открыли запись на 12 мая в надежде на снятие ограничительных мер, и туда выстроилась очередь из желающих сделать стрижку, то кафе пока даже не надеются заполучить первых посетителей после окончания режима самоизоляции.

Карантин окончательно дал понять людям, что придется затянуть пояса и отложить все второстепенные траты. 38% россиян, по данным опроса, после окончания самоизоляции станут больше денег откладывать на черный день. Отпуск треть респондентов не планируют — 33% решили не ехать никуда. Европа среди будущих вариантов для путешествий в планах только у 11%.