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Память сердца: белорусский депутат хранит праздничный номер газеты «Красной Звезды» 1945 года
30.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали родину на фронте и в тылу.
«Мой дедушка, Михаил Семенович Гершман, ушел в 17 лет добровольцем, когда его мать и пятерых родных братьев и сестер растреляли немцы. Это праздничный выпуск «Красной Звезды» 1945 года. Копию самого долгожданного номера дедушке вручили в честь окончания войны. Это наша семейная реликвия. Вечная память героям, павшим в бою с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу нашего народа. О своих подвигах дедушка рассказывать не любил и наград своих не считал. Последняя нашла своего героя 25 лет после войны –
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Телезрители «МИРа» рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали...
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