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Память сердца: белорусский депутат хранит праздничный номер газеты «Красной Звезды» 1945 года

30.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали родину на фронте и в тылу.

«Мой дедушка, Михаил Семенович Гершман, ушел в 17 лет добровольцем, когда его мать и пятерых родных братьев и сестер растреляли немцы. Это праздничный выпуск «Красной Звезды» 1945 года. Копию самого долгожданного номера дедушке вручили в честь окончания войны. Это наша семейная реликвия. Вечная память героям, павшим в бою с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу нашего народа. О своих подвигах дедушка рассказывать не любил и наград своих не считал. Последняя нашла своего героя 25 лет после войны – Орден Славы, который наша семья передала в музей города Гродно, чтобы потомки помнили о войне, чтобы ценили мир на нашей земле», – рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Луканская.



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Теги: Гродно
 
 
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Телезрители «МИРа» рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали...
 
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