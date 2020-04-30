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24-летний электромонтер попался на краже в одном из торговых павильонов в Минске

30.04.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О необычном инциденте с кражей из магазина рассказали в ГУВД Минска - ночью в один из торговых павильонов залез воришка. Сотрудники магазина нашли пропажу утром - пустой стеллаж и касса. Ситуация классическая, только вот герой истории оказался работником фирмы, которая устанавливала в магазине систему пожарной безопасности. Выйти на подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения. 

Роман Лашкевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска: "Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили, что причастным к краже оказался ранее не судимый 24-летний электромонтер столичной организации, осуществлявшей монтаж системы пожарной безопасности в данном магазине. В ходе разбирательств стало известно, что в магазин подозреваемый проник через входную дверь заднего входа, которая, со слов задержанного, была не заперта. Из торгового зала мужчина вынес несколько бутылок алкогольной продукции, электрическую зубную щетку, а также выручку из кассы".

В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили 4 бутылки алкоголя, а также вскрытую электрическую зубную щетку. Известно, что похищенные деньги парень потратил на собственные нужды. А улов оказался неплохим - почти 750 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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О необычном инциденте с кражей из магазина рассказали в ГУВД Минска - ночью в один из торговых павильонов залез воришка. Сотрудники магазина нашли пропажу утром -...
 
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