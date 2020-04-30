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Вертолёт НАТО потерпел крушение в Ионическом море

30.04.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Ионическом море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 85 километрах от греческого острова Кефалония потерпел крушение вертолет НАТО.

Вертолёт НАТО потерпел крушение в Ионическом море

По предварительной информации, ЧП произошло в районе, который контролирует итальянская сторона. На борту воздушного судна находились 6 человек. Один погибший уже найден. Обнаружены также обломки вертолета. В район катастрофы направлены итальянские военно-морские суда и корабли НАТО.

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Новости мира. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Ионическом море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 85 километрах от греческого...
 
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