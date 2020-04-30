«Тунеядцам» в Беларуси снова дали отсрочку

Источник материала: Ежедневник

Правительство перенесло сроки полной оплаты за теплоснабжение и газоснабжение гражданам, признанным не занятыми в экономике.

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать газ и отопление в полном размере с 1 мая 2021 года.

Ранее планировалось, что совершать оплату по полному тарифу за газоснабжение и отопление они будут с 1 мая текущего года. Но сроки опять перенесли на год. К слову, "тунеядцы" полностью должны были оплачивать отопление и газ изначально с 1 октября 2019 года.

Напомним, что с 1 января 2019 года те, кто не работает без объективных на то причин, уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение.