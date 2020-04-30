Резидент ПВТ выплатит по тысяче долларов сотрудникам, чьи родные потеряли работу в кризис

Источник материала: Tut.by

Международная компания Admitad, которая была основана в 2009 году в Минске и является резидентом ПВТ, выделит 300 тысяч долларов на выплаты пособий сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за карантина и кризиса. Об этом Rusbase рассказал представитель Admitad.



Снимок носит иллюстративный характер

Работник, родители или супруг (а) которого потеряли работу, может обратиться в фонд компании за компенсацией в 1 тысячу долларов. Программа распространится на офисы фирмы во всех странах, в том числе и в Беларуси, и будет действовать в период с 1 мая до 1 августа. Партнерская сеть приглашает присоединиться к этой инициативе и другие бренды.

Представитель компании сообщил Rusbase, что возраст уволенных из-за кризиса родителей не имеет значения. Кадровая служба площадки будет проверять информацию о том, что близкие родственники потеряли работу в кризис.

Admitad — это международная компания, основанная в 2009 году в Минске. Находится в рядах резидентов ПВТ, разрабатывает рекламную площадку по продаже интернет-трафика. Ее специализация — интернет-реклама. У компании есть офисы в Минске, Мюнхене, Москве, Киеве, Индии и Швейцарии.

Отметим, что это не первый случай, когда резидент ПВТ поддерживает своих сотрудников. Так, 24 апреля пресс-служба разработчика мобильных игр Playrix сообщила, что компания сделает разовую выплату в размере 650 долларов каждому из 2100 сотрудников. В Минске работает офис этой компании на 50 человек.