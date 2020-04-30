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Резидент ПВТ выплатит по тысяче долларов сотрудникам, чьи родные потеряли работу в кризис
Источник материала: Tut.by
Международная компания Admitad, которая была основана в 2009 году в Минске и является резидентом ПВТ, выделит 300 тысяч долларов на выплаты пособий сотрудникам, чьи родные потеряли работу из-за карантина и кризиса. Об этом Rusbase
Работник, родители или супруг (а) которого потеряли работу, может обратиться в фонд компании за компенсацией в 1 тысячу долларов. Программа распространится на офисы фирмы во всех странах, в том числе и в Беларуси, и будет действовать в период с 1 мая до 1 августа. Партнерская сеть приглашает присоединиться к этой инициативе и другие бренды.
Представитель компании сообщил Rusbase, что возраст уволенных из-за кризиса родителей не имеет значения. Кадровая служба площадки будет проверять информацию о том, что близкие родственники потеряли работу в кризис.
Admitad — это международная компания, основанная в 2009 году в Минске. Находится в рядах резидентов ПВТ, разрабатывает рекламную площадку по продаже интернет-трафика. Ее специализация — интернет-реклама. У компании есть офисы в Минске, Мюнхене, Москве, Киеве, Индии и Швейцарии.
Отметим, что это не первый случай, когда резидент ПВТ поддерживает своих сотрудников. Так, 24 апреля пресс-служба разработчика мобильных игр Playrix сообщила, что компания сделает разовую выплату в размере 650 долларов каждому из 2100 сотрудников. В Минске
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Ранее с подобной инициативой выступил разработчик мобильных игр с офисом в Минске.
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