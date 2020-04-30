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Лукашенко потребовал направлять иностранную безвозмездную помощь исключительно на соццели

30.04.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко потребовал направлять иностранную безвозмездную помощь исключительно на соццели

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная безвозмездная помощь была направлена исключительно на социальные цели. Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, информирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для финансирования, которое направляется на социальные цели. В качестве примеров он привел оказание медицинской помощи, ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, поддержку малообеспеченных граждан, пенсионеров, инвалидов, детей.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная безвозмездная помощь была направлена исключительно на социальные цели. Об этом глава...
 
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