Лукашенко потребовал направлять иностранную безвозмездную помощь исключительно на соццели

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная безвозмездная помощь была направлена исключительно на социальные цели. Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, информирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для финансирования, которое направляется на социальные цели. В качестве примеров он привел оказание медицинской помощи, ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, поддержку малообеспеченных граждан, пенсионеров, инвалидов, детей.

Фото: БЕЛТА

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