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Лукашенко потребовал направлять иностранную безвозмездную помощь исключительно на соццели
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная безвозмездная помощь была направлена исключительно на социальные цели. Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи,
Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для финансирования, которое направляется на социальные цели. В качестве примеров он привел оказание медицинской помощи, ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, поддержку малообеспеченных граждан, пенсионеров, инвалидов, детей.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная безвозмездная помощь была направлена исключительно на социальные цели. Об этом глава...
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