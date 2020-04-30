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Ликеро-водочные заводы Беларуси перешли на антисептики

30.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ликеро-водочным заводам Беларуси выдали лицензию на производство антисептиков. Теперь эти компании, помимо алкоголя, выпускают и дезинфицирующие средства. Их общий объем со всех предприятий в сутки может достигать 35 тысяч литров, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Вместо алкоголя и минералки теперь на конвейере средство для дезинфекции рук. Переоснащать линию не пришлось. «Рецептура разработана по рекомендациям ВОЗ, естественно. Основной составляющей является спирт этиловый. Плюс вода, глицерин, перекись водорода и добавки, чтобы люди не употребляли внутрь данный продукт», – рассказала ведущий технолог завода Анжелика Быкова.

Спирт на заводе производят круглосуточно, скважины воды – тоже собственные. Остальные ингредиенты закупают. Их точное соотношение – коммерческая тайна. За смену здесь производят 10 тысяч бутылок антисептика. Это приблизительно пять тысяч литров. Товар заказывают предприятия и организации со всей страны.

Пока антисептик разливают в пол-литровые емкости – для удобства использования в быту. Линию модернизируют. Сейчас здесь много ручного труда. Автоматика справляться будет быстрее. Ведь работы прибавится. Производство будет работать круглосуточно, ассортимент увеличится. «В ближайшем будущем мы с технологами разработаем рецептуры, которые нам позволят обрабатывать и поверхности оборудования, полы, стены», – сказала заместитель генерального директора по качеству Василина Карпович.

На спиртзаводе в Брестской области работу наладили в пустующем цехе. На запуск понадобилась неделя. «В настоящий момент стоит первоочередная задача – снять напряженность в связи с дефицитом данного продукта. Поэтому в первую очередь мы будем обеспечивать Брестскую область. Дальше рассматривается вопрос об увеличении мощностей и сбыте данной продукции по всей территории Республики Беларусь», – отметил директор завода Николай Симончик.

На изготовление основного компонента антисептика – этилового спирта – необходимо 72 часа. В сутки здесь выпускают пять тысяч литров дезинфицирующей жидкости. Каждая партия проходит обязательный контроль качества в собственной лаборатории.

Сотрудники Госконтроля проверили наличие масок и антисептиков более чем в тысячи белорусских аптек. Маски есть в 89% аптечных пунктов, антисептиков – чуть меньше. Их продают только 83% аптек.



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На изготовление основного компонента антисептика – этилового спирта – необходимо 72 часа. В сутки выпускают пять тысяч литров дезинфицирующей жидкости.
 
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