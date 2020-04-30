Работники МЧС собрали более 1 кг ртути в Молодечненском районе

Источник материала: ОНТ

29 апреля работники МЧС собрали более килограмма ртути в Молодечненском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Ртуть была обнаружена во время строительных работ на одной из улиц в Яхимовщине. К месту прибыли подразделения спасателей, среди них были специалисты радиационной и химической защиты.

Во время демеркуризационных работ спасатели собрали около 1100 грамм ртутьсодержащих отходов. Также были проведены замеры наличия в воздухе паров ртути. Превышения ПДК выявлено не было.

Собранную ртуть поместили в полимерную емкость, чтобы после утилизировать.

Фото: МЧС

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