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Работники МЧС собрали более 1 кг ртути в Молодечненском районе
Источник материала: ОНТ
29 апреля работники МЧС собрали более килограмма ртути в Молодечненском районе. Об этом
Ртуть была обнаружена во время строительных работ на одной из улиц в Яхимовщине. К месту прибыли подразделения спасателей, среди них были специалисты радиационной и химической защиты.
Во время демеркуризационных работ спасатели собрали около 1100 грамм ртутьсодержащих отходов. Также были проведены замеры наличия в воздухе паров ртути. Превышения ПДК выявлено не было.
Собранную ртуть поместили в полимерную емкость, чтобы после утилизировать.
Фото: МЧС
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29 апреля работники МЧС собрали более килограмма ртути в Молодечненском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси. Ртуть была обнаружена во время...
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