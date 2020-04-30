ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления от абитуриентов ждут по электронной почте

30.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления от абитуриентов ждут по электронной почте

Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления абитуриенты будут отправлять по электронной почте. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), сообщает БЕЛТА.

Схема регистрации абитуриентов на ЦТ в текущем году изменяется в связи с эпидемиологической обстановкой. «Абитуриент подает заявление по своему выбору на одном из государственных языков Беларуси. Форма размещена на сайте РИКЗ. Оно должно быть заполнено в электронном виде в соответствии с требованиями инструкции и отослано с личного электронного адреса абитуриента в период с 2 мая по 1 июня (до 18.00) на адрес электронной почты одного из пунктов регистрации абитуриентов для участия в ЦТ», — проинформировали в РИКЗ.

Адреса электронной почты пунктов регистрации, куда необходимо отправить заявление, инструкция по его заполнению и образец размещены на сайте РИКЗ.

Пункт регистрации не позднее одного рабочего дня с момента поступления заявления (для тех, что будут получены 1 июня, это будет 19.00 того же дня) отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет. Он будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан).

Сделать необходимые платежи абитуриент должен до посещения пункта регистрации и не позднее 1 июня через систему «Расчет» (ЕРИП). Инструкция по оплате есть на сайте РИКЗ.

«Для недопущения массового скопления людей пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь). Перед их посещением необходимо ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте пункта регистрации, куда абитуриент выслал заявление для участия в ЦТ», — пояснили в РИКЗ. Забирать пропуска на ЦТ абитуриент должен лично в предложенные ему дату и время. При себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, выдаваемую в случае их утраты или хищения.

Абитуриенты, с которых плата за прием и оформление документов для участия в ЦТ не взимается, также заполняют анкету и высылают ее на адрес электронной почты пункта регистрации. После этого они должны в предложенные им сроки лично забрать пропуска, имея при себе помимо паспорта, вида на жительство и т.д. документы, подтверждающие право на льготу.

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после того, как абитуриент получил пропуска.

При желании можно поменять предметы для сдачи на ЦТ. Если заявление отправлено, а регистрация еще идет, то о своем решении абитуриент должен сообщить, когда придет в пункт регистрации. Если пропуска уже на руках, то придется снова забронировать дату и время посещения пункта регистрации, в котором они были оформлены, и лично перерегистрироваться.

В каждом пункте регистрации организована работа горячей линии для информационной поддержки абитуриентов по всем вопросам регистрации и прохождения ЦТ.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления абитуриенты будут отправлять по электронной почте. Такая информация размещена на сайте Республиканского института...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: безвозмездная помощь должна быть под жесточайшим контролем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика