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Кубок Беларуси по футболу. Итоги матчей ½ финала

30.04.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ответные полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу доставили массу удовольствия даже нейтральным болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные события развернулись в Солигорске. Там после первого тайма вели брестчане – 2:0. Такой же результат был в домашней игре. Итого – 4:0 к 45-й минуте. Казалось, что «Динамо» уже в финале Кубка.

Кубок Беларуси по футболу. Итоги матчей ½ финала

«Шахтер» отыграл четыре мяча, для выхода в финал им не хватило буквально одного взятия ворот.

В другой паре сошлись мозырская «Славия» и борисовский БАТЭ. Первые на своем поле выиграли – 1:0, но вторые набрали завидный ход в чемпионате. Щербицкий, к примеру, не пропускал семь игр кряду. Добавим сюда кадровые проблемы полешуков. Потому в этой паре результат виделся довольно предсказуемым – так и произошло.

Кубок Беларуси по футболу. Итоги матчей ½ финала

Кубок Беларуси по футболу. Итоги матчей ½ финала

В итоге сильнее был БАТЭ. Противостояние борисовчан и брестского «Динамо» мы увидим в финале Кубка на стадионе «Динамо». А минское «Динамо» мы поздравляем с квалификацией в Лигу Европы.

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Новости Беларуси. Ответные полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу доставили массу удовольствия даже нейтральным болельщикам, сообщили в программе Новости...
 
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