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Тепло, но дождиво: какая погода ждет жителей стран Содружества в начале мая?
30.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дожди и грозы ожидаются в странах Содружества в ближайшие дни. Несмотря на теплую погоду, синоптики обещают обильные осадки. Подробный прогноз в материале корреспондентов «МИР 24».
Солнечная, весенняя погода в Алматы сменилась на дождливую. Температура воздуха сегодня около 16 градусов. По прогнозам, осадки будут и в мае. Тем временем все службы города находятся в режиме готовности к возможным паводкам. Департамент по ЧС совместно с акиматом заранее составили список часто подтапливаемых участков, туда направлены группы рабочих с водооткачивающей техникой.
Сегодня на большей части территории Кыргызстана ливневые дожди. В Бишкеке +16, и до воскресенья синоптики не обещают здесь солнечной погоды. Обычно после обильных осадков в конце апреля у грибников начинается сезон. Одно из популярных мест – ущелье Джаламыш Чуйской области, там десятки видов съедобных грибов. Но в этом году сезон начнется позже – походы в горы из-за карантина откладываются до конца мая.
Солнце в Душанбе то и дело заходит за тучи. Как и обещали синоптики, в Таджикистан пришли дожди с грозами. При этом температура в стране будет держаться на отметке около плюс 22. И такая погода, по их прогнозам, продержится почти неделю. Но для любителей фотографий и селфи самое время: можно поймать удивительное сочетание тени и света.
В Ереване и областях установилась солнечная погода, этому больше всего рады фермеры. Они, наконец, могут вернуться на поля и продолжить работу. Однако некоторые аграрии все еще считают свои убытки – град уничтожил плодовые сады в некоторых регионах. Им правительство предлагает проект страхования урожая. Пока этой программой могут воспользоваться лишь владельцы виноградников и абрикосовых садов. Заявку оформило 700 фермеров.
Дожди, грозы и мощный ветер. В Беларуси последний день апреля будет облачным. Температура днем до 17 градусов тепла. Сегодня в нескольких регионах страны ожидают ливни, местами прогремят грозы. Но столицу продолжают благоустраивать в любую погоду. В ближайшее время на одном из участков минской кольцевой автодороги высадят 140 туй. В прохладную погоду деревьям будет легче прижиться на новом месте.
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Корреспонденты «МИР 24» – с прогнозом погоды в странах СНГ на ближайшие дни.
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