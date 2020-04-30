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Кольцов прокомментировал расставание с женой и попросил «оставить в покое Соболенко»

30.04.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею Константин Кольцов прокомментировал информацию о расставании со своей супругой, а также заявил, что теннисистка Арина Соболенко отношения кэтому не имеет.


Константин Кольцов. Фото с сайта hockey.by

«Я отвык к такому вниманию к моей жизни. Добро пожаловать! Вы хотите чем-то помочь?

Я твердо убежден, что в своей личной жизни я в состоянии разобраться сам. Спасибо за внимание.

Большая просьба, люди, если вы люди, оставить в покое не имеющую к этому никакого отношения Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева. Надеюсь на понимание!» — написал Кольцов в своем инстаграме.

Напомним, что накануне супруга Константина Кольцова Юлия разместила пост, в котором рассказала о расставании с мужем. На фотографии она тегнула Арину Соболенко, а завершила сообщение следующими словами.

«Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в тоже время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени. Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия.

 
 
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Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею Константин Кольцов прокомментировал информацию о расставании со своей супругой, а также заявил, что теннисистка Арина...
 
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